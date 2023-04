Roland Garros : Il fait une énorme annonce, Djokovic est prévenu

La rédaction

Du 28 mai au 11 juin aura lieu le tant attendu tournoi de Roland Garros. Ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année pourrait permettre à Rafael Nadal ou Novak Djokovic de devenir le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 victoires. Mais ils sont nombreux les joueurs qui ne veulent pas que cela se produise et Daniil Medvedev prévient le Serbe qu'il ne compte pas faire de la figuration cette année.

Le tournoi qui se dispute chaque année Porte d'Auteuil a une saveur particulière pour Rafael Nadal qui l'a remporté 14 fois, un record. La terre battue, c'est un peu moins la spécialité de Novak Djokovic, lui qui n'a remporté Roland Garros que deux fois dans sa carrière. Daniil Medvedev n'est pas non plus un immense spécialiste sur terre, le meilleur parcours du Russe étant les quarts de finale. Mais il se sent de jouer un mauvais tour au Serbe, qu'il prévient.

« Je sais que je peux bien jouer sur terre battue »

Vainqueur du tournoi de Miami, Daniil Medvedev s'est exprimé en conférence sur Roland Garros, qui va arriver très rapidement. S'il est conscient que ce n'est pas sa surface favorite, il entretient tout de même un espoir : « Mais je sais que je peux bien jouer sur gazon et terre battue. La grande différence, c’est que, sur dur, j’arrive à gagner des matchs sans être à mon meilleur niveau, et sur terre non. Je peux perdre facilement si je suis un peu en dessous. »

« J'ai battu Djokovic une fois sur terre battue »