Monte-Carlo 2003 : La naissance d'une légende, Rafael Nadal

Alors qu'il manquera le tournoi de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive en 2023, Rafael Nadal laissera quoi qu'il arrive une empreinte indélébile en Principauté. Le Majorquin a rempli de nombreuses pages du livre des records du tennis dans son Masters 1000 préféré et c'est aussi là qu'il a vraiment marqué les esprits pour la toute première fois, le 16 avril 2003.

Repéré très jeune avant même ses débuts professionnels, Rafael Nadal a gagné son premier match sur le circuit ATP à l'âge de 15 ans, chez lui à Majorque en 2002. Un an plus tard, il crée la surprise en éliminant son compatriote Albert Costa au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, vainqueur de Roland-Garros l'année précédente. C'est le début d'une histoire incroyable tant bien au niveau du tennis en général que dans ce tournoi, qu'il a remporté 11 fois.

Phénomène déjà remarqué

Considéré comme le premier exploit de sa carrière, cette victoire face à Albert Costa, dans le top 10 à cette époque-là, marque définitivement le début de l'ère Nadal. Le jeune Espagnol avait déjà corrigé le Slovaque Karol Kucera au premier tour, 49ème mondial, avant de s'incliner face à l'Argentin Guillermo Coria. Ses aptitudes sur la surface n'ont échappé à l'œil de personne, à tel point qu'il récidive quelques semaines plus tard en battant Carlos Moya, numéro 4 mondial, à Hambourg.

Monte-Carlo, une deuxième maison

En s'établissant au plus haut niveau au fil des mois, Rafael Nadal commence à devenir une sérieuse menace mais en 2004, il ne peut pas disputer Monte-Carlo, encore moins Roland-Garros. C'est à partir de 2005 que le règne prend forme : jusqu'en 2012, les titres n'échapperont pas au Majorquin, qui excelle assez souvent sur le Rocher. Il bat alors de nombreux records au cours de ce parcours puisqu'aucun joueur n'avait gagné 6 fois le même Masters 1000 avant lui. Il compte aujourd'hui 11 titres à Monte-Carlo et même 10 à Rome.

Plus de titre depuis 2018

Ces dernières années, Rafael Nadal n'a pas connu un succès phénoménal à Monte-Carlo. Le Majorquin, absent en 2023, pourrait même en avoir fini avec son histoire dans ce tournoi puisque la retraite approche à grands pas. Il n'a plus gagné depuis 2018, lui qui avait été éliminé en demi-finales en 2019 et 2021. En tout cas, les spectateurs présents il y a 20 ans ont pu facilement observer la détermination et la combativité de ce champion éternel...