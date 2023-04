Après Nadal et Federer, Djokovic se lâche sur la relève

La rédaction

Communément surnommé « Big 3 », le trio composé de Rafael Nadal, Roger Federer, ainsi que Novak Djokovic aura marqué l’histoire du tennis, mais également du sport en général. Considérés comme les meilleurs joueurs de tous les temps, ces 3 joueurs auront du mal à être égalés par la suite. Pourtant, le Serbe lui, ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle génération, avec l’Espagnol Carlos Alcaraz en figure de proue.

Le patron est de retour. Après une absence sur les cours depuis début mars, Novak Djokovic est de retour en compétition officielle sur le Masters 1000 de Monte-Carlo. Malgré sa non-participation aux tournois de Miami et d’Indian-Wells en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, le Serbe est toujours numéro 1 au classement ATP. Et si son principal concurrent pour la fin de sa carrière semble se prénommer Carlos Alcaraz, Djoko semble toujours plus impressionné par le phénomène de 19 ans, mais n’oublie pas certains cracks pour autant.

Alcaraz a une «excellente mentalité» estime Djokovic

En conférence de presse, le Serbe a livré un bel hommage à Carlos Alcaraz, qui pour rappel, est devenu en septembre 2022, le plus jeune joueur de l’histoire à devenir numéro 1 au classement ATP : « Il est certain que la façon dont il a joué récemment, mais aussi depuis un an et demi, a fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde quelle que soit la surface » , affirme Novak Djokovic. « Il a prouvé qu'il pouvait gagner un Grand Chelem. Il l'a gagné sur dur alors que la plupart des gens pensaient qu'il remporterait son premier sur terre battue. Cela montre à quel point il est un joueur complet. Je pense qu'il a une excellente mentalité, un esprit combatif, qu'il pousse toujours fort, qu'il prend du temps à son adversaire, et je pense qu'il s'adapte bien à chaque adversaire tactiquement. C'est un joueur très, très complet » .

