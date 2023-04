Tennis : Danger pour Alcaraz, ça va mal finir ?

La rédaction

Le tournoi de Monte-Carlo débute ce samedi 8 mars avec les qualifications. Un tournoi qui se fera sans Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, tous deux forfaits pour cause de blessure. Si pour le premier, l'âge explique et de toute façon, il n'a plus rien à prouver (22 titres du Grand Chelem remportés), pour le second c'est plus embêtant car son corps ne le laisse pas tranquille alors qu'il n'est âgé que de 20 ans. Une situation qui ressemble à celle vécue par Juan Martin Del Potro au début des années 2000...

Un joueur prometteur, des exploits, un titre du Grand Chelem à l'US Open... Évidemment, Carlos Alcaraz n'est pas arrivé au même moment que Juan Martin Del Potro. L'Espagnol profite de la fin de carrière du Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) pour pointer le bout de son nez tandis que l'Argentin est arrivé au même moment que ces trois monstres sur le circuit principal. Mais les blessures, la quatrième qui frappe Alcaraz depuis novembre, semblent être un point commun entre les deux.

Deux blessures qui l'empêchent de disputer l'Open d'Australie

Carlos Alcaraz avait très bien terminé l'année 2022 en finissant numéro 1 mondial, faisant de lui le plus jeune à le devenir. Lors du Rolex Paris Masters face à Holger Rune en novembre dernier, l'Espagnol ressent une vive douleur aux abdominaux le contraignant à déclarer forfait. Fin de saison pour celui qui prépare alors son retour pour l'Open d'Australie, en janvier 2023. Sauf que le 6 janvier, lors d'un entraînement et d'un geste « banal », il force trop et se blesse aux ischio-jambiers, l'obligeant à déclarer forfait pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, remporté par Novak Djokovic. Il perd alors aussi sa place de numéro 1 mondial.

Février : nouvelle blessure à l'ischio

L'Espagnol revient, après une absence longue de trois mois lors du tournoi de Buenos Aires, qu'il remporte. Il se blesse la semaine suivante lors du tournoi de Rio à l'ischio-jambier. Un mois plus tard, Alcaraz revient pour le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells, qu'il remporte face au Russe Daniil Medvedev et reprenant sa place de numéro 1 mondial. Si l'Espagnol se blesse souvent, il arrive, pour l'instant, à chaque fois à remporter le tournoi suivant.

