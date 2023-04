Monte-Carlo : Voie libre pour Djokovic, suspense gâché ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans un calendrier qui s'enchaîne très vite, le Masters 1000 de Monte-Carlo pointe déjà le bout de son nez à la fin de la semaine. Premier grand événement de la saison sur terre battue, le tournoi était enfin l'occasion de réunir tous les plus grands joueurs du monde. Résultat : beaucoup d'entre eux ont déclaré forfait, à commencer par Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.

C'est une terrible hécatombe depuis deux jours. Le Masters 1000 de Monte-Carlo enregistre forfait après forfait des plus grands noms dans le tennis actuel. Le tournoi monégasque démarre pourtant dans quelques jours et le tableau sera beaucoup moins alléchant que prévu. On attendait surtout le grand retour de Rafael Nadal à la compétition et le duel entre Alcaraz et Djokovic. Le Serbe, bien présent sur le Rocher cette année, pourrait être le grand gagnant de cette opération.

Forfaits en pagaille

Mardi avant midi, c'est Rafael Nadal qui avait lancé les hostilités en se retirant du tournoi. Il avait prévenu le jour précédent qu'il ne fallait pas aller trop vite en besogne concernant son retour. Problème, Carlos Alcaraz a ensuite enchaîné, touché à la main et au dos, avant que d'autres noms ne suivent : Félix Auger-Aliassime, Pablo Carreno Busta... Dernier en date : Gaël Monfils ce jeudi, malheureusement...

Un tableau bien ouvert

Avec ces nombreux forfaits, le tournoi de Monte-Carlo sera forcément un peu moins captivant. De nombreuses têtes d'affiche vont manquer et certaines vont plutôt avoir un bon coup à jouer. Double tenant du titre, Stefanos Tsitsipas retrouvera une partie de l'année peut-être plus appréciée, lui qui n'avait pas vraiment envie de jouer la tournée américaine de mars. Novak Djokovic, lui, fera bien son retour à la compétition et semble prêt à remettre en place sa domination du début de saison au vu des vidéos qui tournent sur ses entraînements.

Djokovic sans adversaire ?

De retour à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic aurait pu entamer une belle bagarre face à Carlos Alcaraz pour le trône. Mais avec l'absence de son jeune rival, le Serbe pourrait prendre largement les devants. Néanmoins, le tournoi monégasque fait partie des Masters 1000 où il n'a pas connu le plus grand succès. Titré à deux reprises mais plus depuis 2015, il n'a même plus atteint les demi-finales depuis cette date. L'an dernier, il s'inclinait par exemple d'entrée face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.