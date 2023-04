Monte-Carlo, le tournoi préféré des joueurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Fondé en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est assurément l'un des plus mythiques de l'histoire du tennis, en plus d'être l'un des plus vieux. Pourtant son organisation fait souvent débat puisque son statut de Masters 1000 a parfois été remis en question. Pour les joueurs comme pour les spectateurs en revanche, pas un doute : le cadre idyllique fait de ce tournoi l'un des préférés sur le circuit, voire le préféré.

Premier gros rendez-vous de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo permet de bien se plonger dans la route vers Roland-Garros. Les joueurs ont d'ailleurs hâte de retrouver le Rocher, un lieu qui rappelle la maison pour un grand nombre d'entre eux puisque pas mal de joueurs du top 50 ont élu domicile à Monaco ces dernières années.

Un cadre de rêve

Installé sur les courts du Monte Carlo Country Club depuis près d'un siècle, le tournoi a des allures de paradis : il est situé à quelques centaines de mètres seulement de Monaco et la vue est plongeante sur la Méditerranée. Le mode de vie luxueux, le plaisir de jouer ici... Tout plaît aux joueurs notamment à ceux qui habitent à quelques pas du club. Par exemple, il n'était pas rare de voir Novak Djokovic se rendre sur place à vélo.

Nadal, Alcaraz... C'est l'hécatombe à Monte-Carlo ! https://t.co/NIqmgHA2jH pic.twitter.com/24tqv2ZzvQ — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Un Masters 1000 menacé

Si le cadre plaît énormément, le tournoi de Monte-Carlo reste bien moins grand que d'autres tournois de cette envergure. C'est pourquoi il a déjà été sous la menace d'un reclassement par l'ATP, en 2007 notamment. A l'époque, les joueurs font bloc derrières les organisateurs pour défendre ce tournoi qu'ils aiment tant et gagnent le combat. Monte-Carlo sera même élu Masters 1000 de l'année cette année-là.

Un tournoi également adoré par les célébrités

C'est sûrement la localisation qui veut ça mais il n'est pas rare de voir un grand nombre de stars dans les tribunes du Monte Carlo Country Club. Ceux qui ont les moyens peuvent même s'offrir un déjeuner au restaurant tout en suivant de loin les matches du court Rainier III. Alors qui défilera la semaine prochaine dans les travées des différents courts ? En tout cas, le spectacle sur le court promet d'être au rendez-vous.