Monte-Carlo : Après l'hécatombe, les wild cards sont redistribuées

Depuis que les organisateurs du tournoi ont annoncé un plateau exceptionnel pour le prochain Masters 1000 de Monte-Carlo, les joueurs ne cessent de déclarer forfait les uns après les autres. Mais pour certains, ces départs sont synonymes de nouvelle chance puisqu'après les forfaits de Gaël Monfils et de Fabio Fognini, deux wild cards vont être redistribuées.

Première grand étape de la saison sur terre battue, Monte-Carlo comptera bientôt plus d'absents que de présents... Depuis l'annonce du forfait de Rafael Nadal mardi midi, la liste des joueurs s'agrandit de jour en jour. Alcaraz, Auger-Aliassime, Monfils... Tous ont dû renoncer mais avant le tirage au sort ce vendredi, quelques joueurs vont recevoir un précieux sésame.

Nouveaux forfaits, deux places à prendre

C'est d'abord Gaël Monfils jeudi matin qui a annoncé ne pas vouloir prendre part au tournoi de Monte-Carlo. Le Français, de retour à la compétition depuis un mois, s'est à nouveau blessé sur son parcours et ne préfère pas reprendre tout de suite. Conséquence : Jack Draper entre directement dans le tableau du Masters 1000 sur terre, plus besoin de wild card. Plus tard, c'est Fabio Fognini, vainqueur en 2019, qui a dû déclarer forfait pour une blessure toute récente, lui qui devait peut-être disputer son dernier Monte-Carlo. Et comme il bénéficiait d'une invitation des organisateurs, celle-ci va également changer de propriétaire.

Thiem et Sonego préférés

A quelques heures du tirage au sort, l'attente devenait presque impossible. Finalement, les organisateurs ont décidé d'attribuer les deux autres wild cards à l'Autrichien Dominic Thiem, ancien double finaliste à Roland-Garros et en recherche de son meilleur niveau. Grâce à cette invitation, il devrait finir par valider sa place dans le grand tableau de Roland-Garros. L'Italien Lorenzo Sonego, quart de finaliste en 2019, a reçu la dernière.

Pas de wild card pour la France

Au vu des récents événements, on pouvait largement prétendre à une invitation pour Luca Van Assche. Le jeune Français vient tout juste de faire son entrée dans le top 100 et de gagner son premier match sur le circuit ATP. En validant déjà sa qualification pour Roland, il aurait pu prétendre à faire partie du tableau monégasque. Peut-être pour la prochaine fois...