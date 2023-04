WTA : Svitolina prête à retrouver sa place, ça va faire mal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Son dernier match datait de mars 2022, au WTA 1000 de Miami. Elina Svitolina a annoncé il y a quelques semaines qu'elle effectuerait son retour à la compétition au tournoi de Charleston, qui lance la saison sur terre battue chez les femmes. L'Ukrainienne, épuisée par le conflit avec la Russie, a en plus donné naissance à son premier enfant en octobre dernier, aux côtés de son mari Gaël Monfils. L'ancienne numéro 3 mondiale pourrait revenir aux affaires prochainement.

Devenue l'une des joueuses les plus impressionnantes de ces 10 dernières années, Elina Svitolina a gagné plusieurs grands titres dont le Masters en 2018 mais n'a jamais réussi à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem. A 28 ans, elle va pourtant connaître une seconde carrière, 6 mois après son accouchement. Et le moins que l'on puisse dire c'est que son premier match a été plutôt réussi, malgré la défaite.

Retour convaincant

Opposée à la Kazakhe Yulia Putintseva, 47ème mondiale, pour son retour à la compétition lundi, Elina Svitolina a longtemps résisté pour finalement s'incliner en 2h45. L'Ukrainienne a logiquement galéré au service, elle qui n'était pas une grosse serveuse. « J'ai l'impression d'avoir très bien frappé la balle, je suis agréablement surprise de la qualité de mon jeu et ce que je dois améliorer, c'est ma condition physique, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert à la fin. Je pense que si je travaille sur certaines choses spécifiques comme je le souhaite, je peux faire un bond en qualité plus tôt que je ne le prévois » a-t-elle ainsi déclaré, très ravie par l'accueil reçu.

L'Ukraine dans le cœur

Alors qu'elle avait déjà pris le temps de s'engager pour son pays pendant son absence du circuit, Elina Svitolina a salué l'organisation du tournoi pour l'investissement dans ce combat. « C'est spectaculaire tous les efforts que ce tournoi a faits pour nous donner une plateforme de visibilité pour l'Ukraine et pour collecter des fonds. Lorsque j'étais là-bas il y a quelques semaines, j'ai eu beaucoup de mal à voir l'état dans lequel se trouvait mon peuple. Cela m'a brisé le cœur de voir les dégâts causés par la guerre et je vais faire tout ce que je peux pour sensibiliser les gens et les aider autant que je le peux » a-t-elle confié.

Retour au premier plan prévu ?

Forcément, quand on est resté aussi longtemps dans le top 10, on peut avoir de grandes ambitions pour la suite. Elina Svitolina a montré de très belles choses lors de son match, laissant même échapper quelques sourires. Non classée à la WTA cette semaine, l'épouse de Gaël Monfils a annoncé vouloir prendre ses marques petit à petit pour l'instant en disputant deux tournois du circuit secondaire avant de retrouver le circuit principal.