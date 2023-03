Grosse inquiétude pour Gaël Monfils, proche de la catastrophe...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir passé des mois en convalescence pour soigner sa blessure au talon, Gaël Monfils a pris du temps pour son retour à la compétition. Le Français a finalement décidé de reprendre à Indian Wells, où il n'a connu un franc succès puisqu'il s'est incliné sévèrement au premier tour. Mais la situation est encore plus inquiétante maintenant : il vient d'abandonner au premier tour contre Ugo Humbert au premier tour, visiblement gêné par son poignet.

C'est encore une mauvaise nouvelle... De retour sur le circuit depuis quelques jours à peine, Gaël Monfils a enchaîné avec le Challenger de Phoenix pour retrouver la compétition. Après deux matches, le Français s'est incliné deux fois et le tirage au sort du Masters 1000 de Miami ne laissait présager rien de bon pour lui, opposé à un vaillant compatriote en ce moment. Mais le résultat est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer : abandon et grosse inquiétude pour une blessure au poignet qui pourrait être grave...

Une gêne ressentie

Alors qu'il avait plutôt bien commencé son match, breakant Humbert pour mener 3-1, Gaël Monfils n'a pas pu continuer et a abandonné deux jeux plus tard. Dans des propos relayés par L'Equipe , il s'est exprimé : « J'ai ressenti une grosse décharge sur un service et j'ai tenté une amortie derrière parce que j'ai senti tout de suite que ce n'était pas bon. Je m'étais fait un peu mal à la main la semaine dernière donc est-ce que c'est dû à ça ou pas, je ne sais pas trop. Je ne pouvais pas faire de coup droit, uniquement des revers. »

Indian Wells : Monfils confirme, la retraite n'est pas loin https://t.co/8gXbQiXf19 pic.twitter.com/jXy3LwOvlU — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Une blessure inquiétante

S'il a tenté de rester positif malgré la situation, cet abandon de mercredi soir reste très préoccupant. Le Français doit faire des examens dont on espère qu'ils seront rassurants. « Je n'ai pas de réussite de me refaire mal mais je le prends sur moi, ça doit venir de quelque chose que je ne fais pas forcément bien. Je ne le souhaite pas, mais si on me dit que je me suis cassé le poignet et que j'en ai pour neuf mois, bah oui là tu penses à des trucs... Mais je ne crois pas en avoir pour neuf mois d'arrêt » explique-t-il.

Une retraite proche ?