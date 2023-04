Djokovic surclassé, il hallucine

Florian Barré

Depuis plusieurs semaines, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s’échangent la place de numéro 1 mondial. Il y a quelques jours, le Serbe a récupéré le trône du classement ATP dont il détient le record de semaines passées dessus et ce, aux dépens du jeune espagnol. Dans cette lutte acharnée, Patrick Mouratoglou a livré son ressenti sur l’avenir qui se dessine à la tête du circuit.

Une semaine sur deux ou presque, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz intervertissent leur place en tête du classement ATP. En attendant le Masters 1000 de Monte-Carlo, que ne fera pas l’Espagnol, le Serbe compte un peu plus de 300 points d’avance sur son vis-à-vis et plus de 1300 sur Stefanos Tsitsipas (3e). De quoi confirmer que les deux joueurs sont les plus forts du circuit.

Tennis : Catastrophe annoncée pour le successeur de Djokovic https://t.co/75lg5wmfx7 pic.twitter.com/QlgnwSfSGx — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Novak est le meilleur »

Cette analyse, Patrick Mouratoglou la partage. Relayé par We Love Tennis , l’ancien entraîneur de Serena Williams et Simona Halep reste cependant persuadé que Djokovic possède une longueur d’avance sur Alcaraz en terme de niveau : « Malgré ce que l’on entend parfois, et puisque personne n’a prouvé qu’il était meilleur que lui, Nole est toujours le meilleur joueur du monde actuel. Le meilleur est le numéro 1 mondial. Et c’est Novak Djokovic. Si Alcaraz est numéro 1 demain, on pourra dire que c’est lui. Je pense que Carlos est un joueur incroyable et je n’ai pas de doute sur le fait qu’il sera numéro 1 de nombreuses années. Mais pour le moment, c’est impossible de ne pas dire que Novak est le meilleur. Il n’a pas pu jouer beaucoup de tournois en raison de son statut de non‐vacciné, et il est toujours le numéro 1. Cela veut dire beaucoup sur son niveau de jeu » a ainsi lâché le Français.

Djokovic plus fort que Nadal et Federer