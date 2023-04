Tennis : Catastrophe annoncée pour le successeur de Djokovic

La rédaction

Superstar en puissance d’un circuit ATP toujours dominé par Novak Djokovic, Carlos Alcaraz commence à inquiéter les observateurs. Et pour cause, le Murcien malgré un jeu extraordinaire, semble parfois trop dépensier en termes d’énergie, et ses nombreuses blessures récentes laissent craindre le pire. Alors que ce dernier aspire à reprendre la place de numéro un mondial à Novak Djokovic, les blessures entravent sa progression en 2023.

Carlos Alcaraz est il en train de saborder sa longévité sur le circuit ? L’Espagnol, vainqueur du dernier US Open et plus jeune joueur de l’histoire de ce sport à devenir numéro 1 mondial, est pétri de talent, mais néanmoins, beaucoup estiment que sa condition physique ne tiendra pas éternellement. Effectivement, le joueur de 19 ans ne ménage jamais sa fougue sur les courts, mais accumule les pépins physiques ces derniers temps. Si en janvier dernier, Alcaraz avait du déclarer forfait pour l’Open d’Australie suite à une douleur aux ischio-jambiers, c’est sur le tournoi de Monte-Carlo, où il était le grand favori que l’Espagnol a du faire l’impasse à cause d’arthrite à la main gauche.

«Il va finir sur des béquilles à 22 ans », Alcaraz court un grand danger

Selon l’ancien joueur Guido Monaco, Carlos Alcaraz ne gère pas de manière précautionneuse ses efforts, ce qui pourrait s’avérer fatal pour la suite de sa carrière : « Alcaraz va vraiment devoir apprendre à se gérer, sinon il va finir avec des béquilles à 22 ans . Il ne peut pas faire 80 grands écarts par match, bien que nous parlions d’un athlète très talentueux. Il a parlé d’un problème à la main gauche et au dos après Miami » , déclare l’Italien dans des propos relayés par OA Sports .

Carlos Alcaraz encore trop exubérant selon cet ancien joueur