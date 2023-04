Federer, Nadal... Alcaraz reçoit un très gros message

Florian Barré

En pleine expansion depuis deux saisons, Carlos Alcaraz est légitimement désigné comme la nouvelle tête d’affiche du tennis mondial. En balance avec Novak Djokovic entre la 1ère et la 2e place du classement ATP depuis quelques semaines, l’Espagnol affirme que les espoirs placés en lui ne sont pas du vent. Pourtant Boris Becker reste censé, son ascension ne fait que commencer.

Relève du trio magique Federer, Nadal, Djokovic, qui a illuminé le tennis masculin pendant près de 20 ans, Carlos Alcaraz a plutôt l’air de supporter la pression mise sur ses épaules par les observateurs. S’il vient de perdre sa place sur le trône du circuit au profit de Novak Djokovic, l’Espagnol de 19 ans affiche malgré tout un niveau impressionnant.

« Ce sont des icônes culturelles »

Alors que son documentaire, « Boom ! Boom ! Le monde contre Boris Becker » , sortira prochainement sur Apple TV , Boris Becker multiplie les interviews et a été interrogé au sujet de la croissance fulgurante de Carlos Alcaraz. L’ancienne star du tennis allemand s’est montrée mesurée : « Tout d’abord, le fait d’être au sommet de son sport est un rôle très difficile à assumer. Regardez Federer, Nadal et Djokovic, ce ne sont pas seulement des héros du tennis, ce sont des héros sportifs. Ce sont des icônes culturelles » a lâché celui qui est sorti de prison en décembre 2022.

Alcaraz accumule les blessures

Reste à voir si Carlos Alcaraz réussira ou non à imposer une suprématie aussi forte que ses prédécesseurs. Problème, il enchaîne les blessures depuis cinq mois. Après avoir raté l’Open d’Australie en début de saison, l’Espagnol vient de déclarer forfait pour le Masters de Monte-Carlo, blessé à une main et au dos. En novembre dernier, il avait déjà dû s’éloigner des terrains près de six semaines à cause d’une douleur aux abdominaux, lui faisant manquer le Masters de fin d’année et la finale de la Coupe Davis.