Ces Français qui ont brillé à Monte-Carlo...

Troisième étape du calendrier en ce qui concerne les Masters 1000, le tournoi de Monte-Carlo aura lieu la semaine prochaine. Créé en 1897, il est certainement l'un des plus vieux de l'histoire du tennis et sa proximité avec la France plaît certainement beaucoup aux joueurs tricolores. Retour sur les meilleurs moments du tennis français à Monaco.

En 2023, ils ne seront pas beaucoup à fouler la terre battue monégasque. Encore moins depuis l'annonce du forfait de Gaël Monfils. Mais les joueurs français ont tout de même connu de grands succès à Monte-Carlo même si seul Cédric Pioline a réussi à décrocher le titre. Au travers des décennies, ils sont plusieurs à avoir atteint la finale ou les demi-finales même si la porte a souvent été fermée par un certain Rafael Nadal ces quinze dernières années.

Cédric Pioline, vainqueur en 2000

Cédric Pioline est assurément le Français qui a rencontré le plus de succès à Monte-Carlo. Finaliste en 1993 puis en 1998 contre Bruguera et Moya, il avait profité en 2000 d'un tableau un peu moins relevé pour se frayer un chemin jusqu'au titre. Il s'agissait alors du dernier titre de sa carrière dans un tournoi qui lui a toujours réussi. En finale, il dominait le Slovaque Dominik Hrbaty en trois sets pour le plus grand titre de sa carrière. Rappelons qu'il a tout de même été finaliste à Wimbledon et à l'US Open dans sa carrière également.

Noah et Monfils proches du Graal

Dans l'ère Open, seuls deux autres Français ont réussi à atteindre la finale sur le Rocher : Yannick Noah en 1983 et Gaël Monfils en 2016. Le vainqueur de Roland-Garros 1983 avait battu Mats Wilander sur son chemin avant de céder lourdement en finale face à un autre Suédois, Joakim Nystrom. Gaël Monfils, lui, avait réalisé un superbe match face à Rafael Nadal, s'inclinant en trois sets seulement. En revanche, depuis cette édition, le Français n'a jamais remis les pieds en terre monégasque, une série qui va continuer en 2023.

Un tournoi qui réussit souvent

Parmi les Masters 1000, Monte-Carlo est peut-être celui qui réussit le plus souvent à nos Français. Dans l'histoire récente, ils sont par exemple 4 à avoir atteint au moins une fois les demi-finales en plus des autres. Richard Gasquet a d'ailleurs une histoire particulière avec ce tournoi, lui qui devenait le plus jeune joueur à remporter un match à ce niveau-là en 2002. Demi-finaliste en 2005 après avoir sauvé plusieurs balles de match face à Roger Federer, il a été imité par Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga en 2012 et 2013, battus par Rafael Nadal. Le Manceau avait même atteint ce stade à nouveau en 2016 face à Gaël Monfils et Lucas Pouille s'est incliné en 2017 face à Albert Ramos. Mais depuis, aucun Français n'a réussi à atteindre le dernier carré.