De retour en forme, Zverev s'enflamme !

Alexis Poch - Journaliste

Souvenez-vous de cette demi-finale entre Alexander Zverev et Rafael Nadal à Roland-Garros l'an dernier. Les deux hommes, au coude à coude dans des conditions laborieuses, avaient joué 3 heures avant que l'Allemand ne se blesse gravement à la cheville. Absent du reste de l'année 2022, Zverev est revenu cette saison avec l'ambition de retrouver son meilleur niveau. En pleine montée en puissance, il pourrait reprendre assez vite ses marques lors de la saison sur terre battue...

Présent dans le tableau du Masters 1000 de Monte-Carlo où il dispute ce mardi son premier tour face au Kazakh Alexander Bublik, Alexander Zverev est sur la bonne voie ces dernières semaines. Proche de faire tomber Daniil Medvedev à Indian Wells, le voilà maintenant de retour sur terre battue, une surface sur laquelle il est capable de gagner. Néanmoins, il faudra défendre beaucoup de points jusqu'à Roland-Garros, lui qui a atteint à chaque fois au moins les demi-finales dans les grands tournois.

Retour bientôt ?

16ème mondial cette semaine, Alexander Zverev n'a pas vraiment dégringolé au classement. De retour à la compétition depuis l'Open d'Australie, l'Allemand avait bien du mal à retrouver ses marques. Mais la tournée américaine de mars a été plutôt réussie, malgré une sortie prématurée à Miami à cause de son diabète. Au fil des semaines, on peut très bien imaginer que Zverev redevienne le Zverev qu'il était. Puis attention : il y a peu de chances de le voir débarquer à Roland parmi les huit premières têtes de série, il pourrait donc être un candidat sérieux sur la route de certains favoris...

Sa demie à Roland en tête

S'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, Alexander Zverev n'a pas perdu en confiance si l'on en croit ses dernières déclarations. L'Allemand a encore bien en tête ce fameux match face à Nadal où il aurait pu faire la différence s'il ne s'était pas blessé. « Pour plusieurs raisons, j’aurais pu le faire. Je ne veux pas paraître arrogant. Rafa est évidemment le meilleur joueur à jamais sur cette surface donc vous ne savez jamais ce qui peut se passer. J’avais l’impression de jouer mon meilleur tennis que j’ai jamais joué sur cette surface » a-t-il déclaré.

Quitte ou double sur terre

Pour 2023, Alexander Zverev est l'un des joueurs qui doit défendre le plus de points sur terre battue. Dans les prochaines semaines, il joue donc sa place au classement et pourrait finir par sérieusement décrocher... S'il s'effondrait totalement, il arriverait à Roland-Garros en tant que non tête de série et cela changerait fortement les choses. A Monte-Carlo, il pourrait très vite retrouver Daniil Medvedev par exemple.