Nadal annonce une terrible nouvelle, il est dépité

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours gêné par son corps, Rafael Nadal a récemment annoncé qu’il ne disputerait pas le Masters de Monte Carlo. Trop juste, l’Espagnol prend son temps et continue sa rééducation. Même s’il sait qu’il a plus de chances de gagner, Stefanos Tsitsipas aurait voulu se challenger avec Nadal.

Rafael Nadal n’est toujours pas débarrassé de tous ses pépins physiques. L’Espagnol piétine un peu depuis le dernier US Open, tournoi qu’il a disputé en étant touché. Comme toujours, Nadal va faire en sorte d’être apte pour disputer Roland-Garros, une quinzaine où il n’a quasiment jamais déçu. Le Masters de Monte-Carlo devait lui permettre de se préparer et de retrouver la terre battue mais une fois de plus, Rafael Nadal a dû faire l’impasse.

«Je ne suis pas encore en mesure de jouer»

« Salut tout le monde, je ne suis toujours pas prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte Carlo. Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt », avait écrit Rafael Nadal sur son compte Twitter . Stefanos Tsitsipas, lui, sera bien aligné sur ce tournoi de Monte-Carlo. Et le Grec est presque déçu de ne pas y voir Rafael Nadal.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

Tsitsipas voulait voir Nadal