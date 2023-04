Monte-Carlo : Les enseignements du tirage au sort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première étape dans cette saison sur terre battue bien fournie, le Masters 1000 de Monte-Carlo a démarré ce week-end. Le tournoi, certes très touché par les forfaits, attirera notre attention sur les candidats à suivre dans les prochaines semaines, ceux qui sauront s'exprimer sur cette surface particulière. Au Rocher, le tirage au sort a livré toutes ses promesses. Double tenant du titre, Stefanos Tsitsipas pourra-t-il tripler la mise ?

Même si beaucoup de joueurs manquent à l'appel, le tableau sera particulièrement intéressant cette année avec beaucoup d'hommes en forme qui tenteront de garder les bonnes sensations acquises sur dur. A un mois et demi de Roland-Garros, il faut marquer des points et à ce jeu-là, certains ont plutôt été bien lotis...

Deux parties déséquilibrées

Quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que la partie haute est sûrement plus relevée. En effet, Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Jannik Sinner ont tous été placés dans la même partie de tableau. Si les deux derniers cités sont moins à l'aise sur terre battue, ils resteront de sérieux candidats, à l'image d'un Alexander Zverev en pleine renaissance ou de Holger Rune. En bas, Stefanos Tsitsipas est vraiment le grand favori, même si Casper Ruud a repris des couleurs récemment. Les finalistes malheureux des deux dernières éditions face au Grec, Alejandro Davidovich Fokina et Andrey Rublev, sont présents dans cette partie de tableau.

Délocalisation, calendrier... Le tournoi de Monte-Carlo est-il bien placé ? https://t.co/rk2ztYVxzd pic.twitter.com/v8CCmXvCAi — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Djokovic déjà au-dessus ?

Même s'il y a pas mal de têtes d'affiche dans sa partie de tableau, Novak Djokovic ne devrait pas rencontrer de spécialiste de la terre battue sur son parcours. Le Serbe, absent en mars, s'est bien entraîné ces dernières semaines et il va tenter d'asseoir sa domination du début de saison. Seulement, il n'a plus vraiment brillé à Monte-Carlo depuis 2015, date de son dernier titre, puisqu'il n'est plus apparu en demi-finale. Le premier vrai obstacle sur sa route pourrait s'appeler Jannik Sinner en quarts de finale...

Une surprise à venir ?

Comme on l'a vu ces dernières années, il ne serait pas surprenant de voir une petite surprise se glisser assez loin dans le tournoi. Nous sommes encore au tout début de la saison sur terre et certains doivent prendre leurs marques, ce qui explique par exemple la présence de Davidovich Fokina en finale l'année dernière, celle de Dusan Lajovic en 2019 ou encore les défaites surprises de Novak Djokovic ces deux dernières éditions...