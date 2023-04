«Il est incroyable», Une légende du tennis s’enflamme pour ce crack

La rédaction

Blessé depuis le tournoi de Miami, Carlos Alcaraz accumule les pépins physiques depuis novembre dernier. Le jeune Espagnol de 19 ans a déclaré forfait pour le premier Masters 1000 sur terre battue à Monte Carlo et tente de revenir à 100% avant Roland Garros qui débutera le 28 mai prochain. En attendant, Boris Becker a fait les louanges du nouveau prodige du tennis.

Vainqueur de six tournois du Grand Chelem, l'ancien tennismen allemand Boris Becker sait de quoi il parle lorsqu'il voit un joueur de tennis. L'ancien entraîneur de Novak Djokovic a aussi côtoyé les plus grands de ce sport et a fait l'éloge de Carlos Alcaraz qu'il voit bien devenir un grand joueur.

«Federer, Nadal et Djokovic sont des héros du sport»

Dans des propos rapportés par Tennis Majors , Boris Becker affirme que les trois monstres du tennis, Federer, Nadal et Djokovic sont très hauts, trop hauts pour être dépassé tant ils ont marqué l'histoire de leur sport : « Tout d'abord, il est très difficile de reprendre le flambeau. Federer, Nadal et Djokovic n'étaient pas seulement des héros du tennis, ce sont des héros du sport. Ce sont des icônes culturelles. »

«Alcaraz joue bien, il est beau, il a tout ce qu'il faut»