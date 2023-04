Forfait à Monte-Carlo, la machine Carlos Alcaraz est déjà en route !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours des trois premiers mois de la saison, Carlos Alcaraz a connu une fortune diverse. D'abord blessé et absent à l'Open d'Australie en raison d'une blessure, le jeune Espagnol a ensuite fait un retour fracassant sur le circuit à partir de février. Mais il a dû déclarer forfait pour le premier grand tournoi sur terre battue, Monte-Carlo, pour soigner sa main et son dos. Il est tout de même très attendu à partir de la semaine prochaine à Barcelone, un tournoi qu'il avait remporté l'an dernier.

Après le chassé-croisé pour la place de numéro 1 mondial en mars disputé avec Novak Djokovic, Carlos Alcaraz devait arriver sur le Rocher dans la position du chasseur. Mais il doit laisser le Serbe prendre de l'avance et le duel tant attendu entre les deux meilleurs joueurs du monde n'aura pas lieu tout de suite. L'Espagnol a d'ailleurs déjà repris l'entraînement avec une belle intensité avant même que le tournoi de Monte-Carlo ne débute.

Des blessures inquiétantes

Il n'a pas encore 20 ans mais Carlos Alcaraz a déjà un sacré passif avec les blessures. L'Espagnol pourrait finir par sérieusement inquiéter dans le futur si son corps ne tient pas, lui qui a dû souvent s'absenter ces derniers mois. « Après deux mois à l'étranger, je suis content de rentrer chez moi mais triste car j'ai fini mon dernier match à Miami avec un malaise physique. Je ne pourrai pas aller à Monte Carlo pour commencer la tournée sur terre battue. J'ai de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire à la colonne vertébrale qui a besoin de repos pour se préparer à tout ce qui va arriver » confiait-il.

Nadal, Alcaraz... C'est l'hécatombe à Monte-Carlo ! https://t.co/NIqmgHA2jH pic.twitter.com/24tqv2ZzvQ — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Retour à l'entraînement, Barcelone dans le viseur

Très attendu au tournoi de Barcelone la semaine prochaine, tout comme son illustre compatriote Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a déjà été aperçu à l'entraînement chez lui à Murcie. Présent également dans les tribunes du Challenger qui s'y déroulait, l'Espagnol met une grande intensité malgré les douleurs physiques, de quoi être largement optimiste pour son retour dans quelques jours.

Duel difficile à gagner face à Djokovic

Les organisateurs ont de quoi être écœurés quand on voit l'entraînement du jeune champion espagnol. Néanmoins, Alcaraz va devoir cravacher pour faire son retard dans son duel avec Novak Djokovic. Le Serbe n'a certes plus vraiment brillé depuis 2015 sur le Rocher, Alcaraz ne pourra pas gagner de points à Barcelone et à Madrid puisqu'il avait gagné ces tournois l'an dernier. En d'autres termes, il faudra peut-être attendre Roland-Garros pour avoir une chance de reprendre le trône.