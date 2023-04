Djokovic abattu, il lâche un terrible aveu avant Roland-Garros

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Loin de son meilleur niveau, Novak Djokovic est passé au travers ce jeudi. Le numéro un mondial est tombé dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo face au jeune italien Lorenzo Musetti (4/6 7/5 6/4). En conférence de presse, le joueur serbe est apparu abattu et s'est contenté du minimum devant les journalistes.

En l'absence de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic avait le tableau ouvert à Monte-Carlo, mais le Serbe n'en a pas profité. Après une victoire peu convaincante face au modeste qualifié Ivan Gakhov, le numéro un mondial affrontait un joueur d'un tout autre calibre en huitièmes de finale, Lorenzo Musetti, numéro 21 à l'ATP. Dans des conditions venteuses et difficiles, Djokovic a, très vite, pris les devants lors de cette rencontre, remportant le premier set. Mais au deuxième set, les débats se sont équilibrés, avant que Musetti parvienne à breaker le Serbe et à égaliser. Le troisième set a été perturbé par la pluie, à 1-1. Au retour des vestiaires, Djokovic prenait le service de son adversaire. Mais loin de son meilleur niveau, le numéro un mondial cédait pour offrir à l'Italien la plus belle victoire de sa carrière.

« Le feeling est terrible »

En conférence de presse, Djokovic est apparu abattu. « Le feeling est terrible, honnêtement. Mais félicitations à lui. Il est resté fort dans les moments importants, et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance à lui (...) Vous espérez toujours passer une bonne journée au boulot, mais je sais que je ne joue pas bien et que lui joue très bien, alors je savais que ce serait un match compliqué » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Je ne suis pas vraiment d'humeur à parler »