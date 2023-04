Grosse inquiétude pour Djokovic, peut-il s'en sortir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première grande étape de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo est un tournoi qui conditionne un peu ce qu'il va se passer ensuite pendant deux mois. Les meilleurs joueurs mondiaux doivent reprendre leurs repères sur cette surface qui ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas même pour Novak Djokovic, de retour à la compétition pour la première fois depuis fin février. Pour son entrée en lice, le Serbe a connu quelques difficultés qui pourraient mettre à mal ses plans de troisième titre sur le Rocher...

Ses résultats lors des dernières années laissent forcément un indice. Plus titré depuis 2015 à Monte-Carlo, Novak Djokovic n'a même plus atteint le stade des demi-finales durant toutes ces années. Le Serbe, à domicile, peine souvent à jouer à son meilleur niveau sur le Rocher comme ce fut le cas lors de son entrée en lice face au surprenant qualifié russe Ivan Gakhov. Ce jeudi, il devra se défaire du talentueux Lorenzo Musetti pour continuer son aventure, ce dernier restant sur trois 6/0 distribués consécutivement. Mais l'inquiétude est ailleurs pour certains...

Musetti, un jeune prodige

A seulement 21 ans, Lorenzo Musetti a connu déjà quelques succès notables sur le grand circuit ces dernières années. 21ème mondial cette semaine, il est pour le moment moins fort que ses jeunes collègues Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune. En difficulté ces derniers mois, il vient d'enchaîner deux belles victoires pour aller défier le numéro 1 mondial : deux sets face à Miomir Kecmanovic et une double bulle infligée à son jeune compatriote Luca Nardi. L'Italien fera donc office de premier gros test pour Djokovic cette année sur l'ocre.

Inquiétude à l'entraînement

Victorieux dans la douleur mardi lors de son entrée en lice, Novak Djokovic est apparu mercredi matin à l'entraînement avec une grande protection au coude droit. Pas impressionnant au service, cela pourrait être une explication à ses galères et le Serbe pourrait avoir du mal pour son match face à Musetti. Au moins, il a eu le temps de récupérer depuis puisqu'il n'est programmé qu'en troisième rotation sur le court central ce jeudi.

