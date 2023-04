Enceinte, Osaka avertit tout le monde pour son retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne numéro 1 mondiale et figure du tennis féminin depuis cinq ans, Naomi Osaka a connu des difficultés ces dernières années, liées notamment à sa santé mentale. Double vainqueure à l'Open d'Australie et à l'US Open, la Japonaise vit aux Etats-Unis et a annoncé faire une pause dans sa carrière pour accueillir son premier enfant attendu entre juin et juillet. Mais elle pense déjà à son retour et ne compte pas faire les choses à moitié !

Véritable phénomène sur le circuit féminin, Naomi Osaka a acquis une grande notoriété au fil des années, ce qui l'a parfois amenée à souffrir d'anxiété. Cette pause pour 2023 ne peut que lui faire du bien, d'autant plus qu'elle a annoncé de grandes choses pour 2024, elle qui a prévu de faire son retour à l'Open d'Australie en 2024.

Retour en fanfare prévu

Quand elle est à son meilleur niveau, on le sait, Naomi Osaka est difficile arrêtable sur dur. La Japonaise de 25 ans a souvent eu du mal sur les autres surfaces pour le moment mais lorsqu'elle retrouvera la compétition, elle compte largement garnir son palmarès. « Je veux gagner 8 Grands Chelems de plus et la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris » a-t-elle ainsi déclaré il y a quelques jours à un média japonais. Voilà de grandes ambitions pour Naomi Osaka, surtout quand on sait que le tournoi olympique se déroulera forcément sur la terre battue de Roland-Garros...

Tennis : Enceinte, Osaka donne un gros indice sur son retour https://t.co/XeSZMSC2aE pic.twitter.com/81xQMMZPR8 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Des ambitions assumées

Il y a quelques semaines, Naomi Osaka laissait déjà un bel indice à propos de ce qu'elle a prévu pour la suite de sa carrière. Ainsi, un cliché d'une séance d'entraînement (malgré son état !) est apparu sur les réseaux sociaux. Sur le court auprès d'elle, on pouvait apercevoir Andre Agassi et Steffi Graf... Pas très motivée pour jouer au plus haut niveau la plupart du temps ces derniers temps, l'ancienne numéro 1 mondiale semble vouloir mettre toutes les chances de son côté.

Un tel succès possible ?

Après une pause dans la carrière d'une sportive pour une grossesse, il peut parfois être difficile de revenir au meilleur niveau mais Naomi Osaka peut s'appuyer sur plusieurs exemples. Dans le monde du tennis, l'exemple le plus parlant est sûrement celui de Serena Williams, qui a disputé 4 finales de Grand Chelem après son retour de grossesse. La question est de savoir maintenant pourquoi Osaka vise particulièrement le chiffre de 8 Majeurs de plus. Cela porterait son total à 12 si elle réussit, mais pourra-t-elle devenir l'une des joueuses à gagner tous les tournois du Grand Chelem au moins une fois ?