Retour en force pour Casper Ruud, il lance un défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la dérive ces derniers mois car incapable d'aligner deux victoires consécutives depuis le début de l'année, Casper Ruud débute la saison sur terre battue de la meilleure des manières : un nouveau titre, le dixième de sa carrière. Le retour de sa surface préférée pourrait lui faire beaucoup de bien, lui qui est toujours à la recherche d'une grande victoire dans un grand tournoi. Pourquoi pas cette année, lui qui semble déterminé...

Alors qu'il est passé à deux sets de devenir numéro 1 mondial après l'US Open l'an dernier, Casper Ruud est gentiment rentré dans le rang mois après mois. Le Norvégien descend aussi au classement et figurait à la 5ème place la semaine dernière. Sacré à Estoril où il est devenu le 4ème joueur en activité avec le plus de titres sur terre, il a peut-être changé de mentalité pour lui permettre d'aller encore plus loin... Pour beaucoup, il doit gagner un grand titre !

Retour en forme

Tout n'a pas été très simple, certes. Casper Ruud a même failli tomber en demi-finales face à un Quentin Halys en feu. Mais le Norvégien retrouve des couleurs sur sa surface préférée, un moment de l'année où il doit marquer de gros points. « Vous regardez les 100 meilleurs joueurs du monde. Sur 100, je dirais que 70 ou 75 d’entre eux préfèrent probablement jouer sur des terrains durs. Il y a beaucoup moins de joueurs qui préfèrent jouer sur terre battue et je pense que je suis l’un d’eux » a confié celui qui reprend la 4ème place mondiale à Medvedev cette semaine.

Grand défi pour Casper Ruud, rongé par les remords https://t.co/PmLWqsaN1N pic.twitter.com/kFyJjzmZOo — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Erreurs commises

Auteur d'une année 2022 sensationnelle même s'il a perdu en finale de l'US Open, de Roland-Garros ou du Masters par exemple, Casper Ruud a enchaîné avec une tournée de matches d'exhibition à l'intersaison avec Rafael Nadal. Le Norvégien a ensuite repris directement avec le grand circuit début janvier, sans grand succès. Avant ce titre, il était même au-delà de la 80ème place à la Race, le classement sur l'année en cours (désormais 27ème). Touché par les critiques sur son état de forme, il a fini par reconnaître en avoir trop fait.

Trop gentil ?