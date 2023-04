Grand défi pour Casper Ruud, rongé par les remords

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable figure du tennis mondial depuis un moment maintenant, Casper Ruud a réalisé une année 2022 de gala. S'il n'a pas encore réussi à gagner un titre majeur, le Norvégien a tout de même atteint la finale de Roland-Garros et de l'US Open, de Miami et même du Masters. Celui qu'on qualifiait encore de spécialiste de la terre battue a prouvé qu'il savait aussi bien jouer sur dur mais le début de l'année 2023 n'est pas du tout satisfaisant. Prêt à démarrer la tournée sur terre battue, il peut enfin lancer sa saison.

Numéro 2 mondial à son meilleur, Casper Ruud était même à deux sets d'inscrire son nom tout en haut du classement ATP. Finaliste malheureux à New York face à Carlos Alcaraz, qui l'a privé de ce grand bonheur, le Norvégien n'avance plus en 2023. Au fur et à mesure des semaines, il commence à perdre des places. Problème : il aura beaucoup de points à défendre dans les prochaines semaines et au vu de sa récente forme, il inquiète. Mais il a reconnu avoir commis une erreur...

Début de saison catastrophique

Depuis qu'il a atteint la finale du Masters en novembre dernier face à Novak Djokovic, Casper Ruud n'a pas réussi à enchaîner deux victoires d'affilée. Le Norvégien pointe même à la 85ème place à la Race, le classement établi depuis le début de l'année. Son niveau de jeu n'est pas au rendez-vous et il n'est pas en confiance, en témoigne sa défaite frustrante à Miami. Il a fait le choix de ne pas jouer en février pour se ressourcer, sans succès pour le moment.

Casper Ruud impuissant, il paie son erreur de calendrier... https://t.co/jQycEruPYk pic.twitter.com/r7ifj06NJm — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Erreur de calendrier

A la fin de la saison 2022, la meilleure de sa carrière où il n'a quasiment jamais fait de pause, Casper Ruud a décidé d'entamer une tournée en Amérique du Sud de matches d'exhibition avec Rafael Nadal. Présent cette semaine à Estoril pour son début de saison sur terre, le numéro 5 mondial a reconnu que ce choix n'était peut-être pas optimal : « J'ai décidé de continuer fin 2022, de jouer ces exhibitions avec Rafa en Amérique du Sud, puis d'avoir une pré-saison en février. Les choses n'ont pas fonctionné, mais je me sens mieux. Je ne pense pas que je referai ça en 2023 mais cela n'a pas été facile de gérer mon emploi du temps. »

Regain de forme ou écroulement ?