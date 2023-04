Nadal manque à l'appel, Djokovic vide son sac

La rédaction

Après une longue absence lors des grands tournois américains à cause de sa situation vaccinale, Novak Djokovic entame sa saison sur terre battue à Monte-Carlo. Le Serbe ne rêve que d’une chose, détrôner Rafael Nadal à Roland-Garros en juin prochain, alors que la condition physique de l’Espagnol ne laisse rien présager de bon…

Absent depuis début mars, Novak Djokovic reprend la compétition lors du prestigieux tournoi de Monte-Carlo. Le Serbe qui devrait disputer son 1er match sur terre battue ce mardi apparaît forcément comme l’un des grands favoris pour la victoire finale. Mais présent dans la traditionnelle conférence de presse d’avant tournoi, le numéro 1 mondial n’a pas caché son objectif final, à savoir une victoire à Roland-Garros. Si cela venait à être le cas, ce dernier dépasserait alors Rafael Nadal en termes de Grands-Chelems remportés en carrière (Les 2 joueurs en ont gagné 22).

Roland-Garros omniprésent dans l’esprit de Djokovic

Le Serbe s’est premièrement exprimé à propos de son choix de présence dans certains tournois : « Les choses ne sont plus les mêmes qu'il y a dix ans en ce qui concerne la quantité d'énergie vitale dont je dispose pour participer à autant de tournois que les autres jeunes joueurs. Bien sûr, je choisis les événements où je veux être le plus performant, et ça concerne les tournois du Grand Chelem, ça n'est pas un secret. Et dans ma tête, Roland-Garros est présent tous les jours. Certaines pauses sont prévues dans mon calendrier. Lorsqu'elles sont volontaires, c'est mieux (sourire). Mais j'ai déjà eu un certain nombre de matches officiels cette année. Par rapport à l'année dernière, la situation est tout à fait différente. J'ai l'impression d'avoir suffisamment de matches dans les jambes » .

Djokovic voit « une opportunité » à Monte Carlo sans Nadal