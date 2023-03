Tennis : Le retour de Serena encore possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir annoncé dans un long entretien la fin de sa carrière, Serena Williams a pu dire au revoir à des milliers de fans chez elle à l'US Open en septembre dernier. La légende américaine a pourtant longtemps laissé planer le doute sur sa véritable retraite. Et ses fans peuvent encore espérer un retour...

Alors que le tournoi d'Indian Wells débute à peine, Serena Williams fait encore parler d'elle. Pour son dernier tournoi, elle avait réalisé un magnifique parcours avant de raccrocher les raquettes, éliminant alors la numéro 2 mondiale à l'époque, l'Estonienne Anett Kontaveit. Si l'Australienne Ajla Tomljanovic a mis fin à ses rêves au troisième tour ensuite, elle a été satisfaite de son niveau exceptionnel pour une joueuse qui allait fêter ses 41 ans.

Un dernier parcours exceptionnel

Alors qu'elle avait très peu joué au cours des deux dernières années, Serena Williams avait choisi l'US Open 2022 pour le dernier tournoi de sa carrière. Quelques semaines avant Roger Federer, le tennis perdait l'une de ses plus grandes légendes. Après avoir résisté très longtemps, l'Américaine aux 23 Grands Chelems a fini par céder mais son âme de guerrière n'est pas morte. Au moment de dire adieu au tennis, elle a tout de même glissé une petite phrase lourde de sens : « On ne sait jamais. »

Everyday I miss playing than I think about training for 8+hrs a day…. It’s not that bad right' — Serena Williams (@serenawilliams) March 8, 2023

Retour possible ?

En publiant un tweet ce mercredi, Serena Williams a à nouveau ravivé les débats autour de son envie de continuer à jouer. L'Américaine s'est ainsi exprimée : « Jouer tous les jours me manque plus que je ne pense à m’entraîner plus de 8 heures par jour… Ce n’est pas si mal non ' .» Serena a souvent joué avec les mots et on sent en elle l'envie de ne pas complètement raccrocher, elle qui a connu le tennis toute sa vie.

Un cœur de championne immortel