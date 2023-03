Tennis : La fin de Rafael Nadal est annoncée

La rédaction

Avec des performances en dents de scie ces derniers temps, l’avenir de Rafael Nadal interroge les plus grands observateurs du circuit ATP. Souffrant, à cause d’une blessure chronique au pied, l’Espagnol se rapproche d’une fin de carrière bien qu’un dernier titre à Roland-Garros soit évidemment l’objectif du champion. Chris Evert estime de son côté que la fin est proche pour Nadal.

Désormais âgé de 36 ans, Rafael Nadal possède encore un mental d’acier. L’Espagnol, qui ne veut absolument pas entendre parler de retraite, est néanmoins lucide sur sa situation. Depuis son abandon en demi-finale de Wimbledon l’an passé, le Taureau de Manacor n’est plus que l’ombre de lui-même. La faute à une blessure au pied, qui semble incurable. L’ancienne championne Chris Evert a tenu à livrer un constat réaliste sur la fin de carrière de l’Espagnol, 22 fois vainqueur de Grand Chelem.

« Il va se détendre », Chris Evert lucide sur les prochaines années de Nadal

Grande championne des années 70-80, Chris Evert a remporté 18 titres du Grand Chelem. Pour Europsort Espagne , l’Américaine s’est exprimée sur le futur de Rafael Nadal : « Je pense qu’il sera capable de préserver son physique. Je pense que maintenant qu’il est père, il a une perspective différente et il a quelque chose à faire après le tennis. Et son corps s’est tellement usé qu’une simple blessure ne sera plus aussi simple et qu’elle sera plus fréquente. Je pense que c’est le cas. Je pense qu’il est prudent de dire que dans les prochaines années, il va probablement se détendre. Je ne veux mettre personne à la retraite, mais dans les prochaines années, je pense qu’en raison des blessures et du fait d’avoir une famille, je ne serais pas surpris qu’il commence à se détendre » .

Chris Evert a décelé un « signe révélateur » pour la fin de Nadal