Andy Murray à Roland-Garros, changement d'avis ?

La saison sur terre battue rime souvent avec enfer ces dernières années pour Andy Murray. Plus aussi à l'aise physiquement que par le passé à la suite de son opération à la hanche, l'Ecossais n'a quasiment plus joué sur la surface depuis 2017. Mais en 2023, il a prévu de disputer quasiment tous les grands tournois, peut-être pour une première tournée d'adieu, lui qui fêtera bientôt ses 36 ans.

Véritable figure incontournable du circuit ATP depuis plus de quinze ans, Andy Murray a longtemps été le seul joueur capable de rivaliser partout avec les membres du Big 3. Finalement largement dépassé, l'Ecossais a tout donné pour atteindre la place de numéro 1 mondial en 2016 au terme d'une saison exceptionnelle qui l'a ensuite mis au tapis. Depuis, c'est un véritable parcours du combattant, même s'il a compris il y a bien longtemps qu'il ne retrouvera plus son meilleur niveau...

Dernier baroud d'honneur ?

Il y a quelques semaines, Andy Murray a fait savoir qu'il comptait jouer plusieurs tournois sur terre battue cette année, même si la surface exige forcément beaucoup plus d'implication physique. « Mon plan en ce moment est de jouer à Rome et Madrid et j'espère Roland-Garros, tant que mon corps est bon » déclarait-il. Depuis le début de l'année, il est apparu plutôt en forme puisqu'il a disputé de nombreux matches très longs sans plonger physiquement. Les prochaines semaines pourraient ressembler à une tournée d'adieu, lui qui a même pu rentrer dans le tableau de Monte-Carlo à la suite des nombreux forfaits.

Un match alarmant

Présent à Monte-Carlo, Andy Murray a disputé son match du premier tour lundi face à Alex de Minaur. Mais il n'y a pas eu match : l'Ecossais n'a jamais été en mesure de proposer un combat à l'Australien, un résultat forcément inquiétant quand on connaît ses ambitions pour cette saison. « C’était horrible. Je n’ai absolument rien fait de bien. Je pense que c’est l’un des pires matchs que j’ai joués dans toute ma carrière. Il est impossible de tirer quelque chose de positif de ce match » a-t-il confié.

Présence à Roland remise en question ?

Il faut dire que l'édition 2023 du Masters 1000 de Monte-Carlo représentait le troisième tournoi disputé sur terre depuis 2017 pour Andy Murray. Depuis sa demi-finale perdue cette année-là contre Wawrinka à Roland, l'Ecossais n'est revenu qu'en 2020 pour une défaite au premier tour face au même adversaire et il était présent à Madrid en 2022, déclarant forfait avant de défier Novak Djokovic. Mais est-on sûrs de voir Murray à Paris en mai prochain ? Sa performance laisse planer le doute...