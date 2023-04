En confiance, Daniil Medvedev peut-il enfin briller sur terre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Daniil Medvedev est définitivement l'un des hommes de ce début de saison 2023. Le Russe a subi un électrochoc au moment de sa sortie du top 10 juste après l'Open d'Australie et enchaîne les victoires. Après déjà 4 titres, il entame la saison sur terre battue avec le plein de confiance sur une surface qu'il n'apprécie pas... Mais avec son niveau de jeu, peut-il espérer connaître de grands résultats ?

Il ne cesse de le répéter. Daniil Medvedev est un spécialiste du dur et ne veut pas entendre parler de terre battue. Pourtant, dans les prochaines semaines, il sera bien obligé de se coltiner de longues heures sur l'ocre. A priori, le Russe a tout de même toutes les qualités pour briller sur la surface, il est bon à l'échange et se déplace bien. En faisant quelques efforts, il pourrait même impressionner...

« Je n'aime pas »

Il y a quelques semaines à Indian Wells, Daniil Medvedev se plaignait même de la surface. Le Russe est très exigent et ne tarde pas avant de le faire savoir. « Est-ce qu'il y a des joueurs qui aiment vraiment être sale après la terre battue ? Je sais pas. Moi j'aime pas. Je préfère être propre. Je peux pas mentir. J'aime mieux les surfaces dures. Il y a des faux rebonds. Je trouve pas ça normal sur un terrain de tennis » a-t-il confié récemment avant son entrée en lice mercredi contre l'Italien Lorenzo Sonego.

Des résultats déjà probants

Absent de la quasi-totalité de la saison sur terre en 2022, Daniil Medvedev avait tout de même réalisé de belles choses à Roland-Garros en atteignant les huitièmes de finale. Le Russe sait qu'il est capable de s'illustrer sur terre puisqu'il a déjà atteint les demi-finales à Monte-Carlo et la finale à Barcelone en 2019, en plus d'un quart à Roland en 2021 : « Je sais que je peux bien jouer sur terre battue, j’ai battu Novak (Djokovic) une fois. En fait, j’ai même battu Novak et Tsitsipas lors du même tournoi. C’est plutôt pas mal comme performance. »

De gros points à gagner

A l'heure actuelle, Daniil Medvedev pointe à la 5ème place du classement, à 2000 points de Novak Djokovic. Si jamais il parvenait à s'exprimer correctement sur la surface dans les prochaines semaines, il pourrait se mêler à la lutte pour le trône puisque parmi les joueurs du top 15, c'est lui qui doit défendre le moins de points jusqu'à Roland-Garros. Et comme il l'a dit, il sait qu'il en est capable...