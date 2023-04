Ons Jabeur, la Ministre du bonheur, est enfin de retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison en raison d'une blessure au genou, la Tunisienne Ons Jabeur retrouve la terre battue avec un grand sourire, une surface qu'elle apprécie beaucoup. Et pour cause : en 2022, elle a remporté le tournoi de Madrid et atteint la finale à Rome. En reprise ces dernières semaines, elle semble avoir retrouvé ses meilleures dispositions, une très bonne nouvelle.

Vainqueure du tournoi WTA 500 de Charleston dimanche face à celle qui l'avait privée du titre l'an dernier, Belinda Bencic, Ons Jabeur a retrouvé le chemin de la victoire assez vite. En difficulté lors de la tournée américaine de mars, elle a redépassé Caroline Garcia au classement, passant 4ème. Mais surtout, c'est toute une nation, voire un continent, qui peut compter à nouveau sur celle qui a atteint deux finales en Grand Chelem en 2022, Wimbledon et US Open. Elle est aujourd'hui une personnalité ultra importante dans le monde arabe.

Pionnière du tennis arabe

Présente sur le circuit WTA depuis une dizaine d'années, Ons Jabeur ne cesse de réaliser des premières. Première femme arabe à gagner un tournoi à ce niveau-là, à atteindre des finales de Grand Chelem, à gagner un WTA 1000... Ses performances sont telles que l'engouement en Tunisie est grandissant depuis un an. La Tunisienne est de plus en plus suivie dans son pays et c'est une très bonne chose pour le tennis.

WTA : Le calendrier sur terre battue pas assez fourni ? https://t.co/iTUHoJDnLZ pic.twitter.com/Gd3Cw7cHPf — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Retour au premier plan

Premier tournoi dans cette saison de terre battue pour les femmes, Charleston reste une épreuve dans laquelle beaucoup de grandes joueuses sont alignées. Gagner aussi tôt un tournoi de cette importance est une excellente nouvelle pour Ons Jabeur, qui sort d'une opération légère. La Tunisienne aura certes des points à défendre dans les prochaines semaines mais aussi un gros coup à jouer à Roland-Garros, où elle n'avait pas réussi à répondre aux attentes en 2022 lors de sa défaite au premier tour.

Une joueuse tellement attachante