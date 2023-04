Halys, Müller... Ces Français qui émergent sur le tard

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis français n'est peut-être pas au niveau où on peut l'attendre, certes. Mais récemment, ceux qui redonnent un peu le sourire sont souvent ceux qui ont déjà une belle expérience et qui ne font plus partie des jeunes promesses. Ce lundi, on peut tout de même se féliciter d'avoir 11 joueurs français dans le top 100 même si aucun ne figure parmi les 30 premiers.

Le contraste est saisissant. Le numéro 1 français, Richard Gasquet, est toujours solidement accroché à sa 43ème place mondiale à 36 ans alors que le tout jeune espoir Luca Van Assche, 18 ans, vient de faire son entrée dans ce top 100. Mais au milieu, il y a beaucoup de joueurs qui ont explosé sur le circuit sur le tard, à l'image de Quentin Halys et d'Alexander Müller la semaine dernière, en grande forme pour le début de la saison sur terre battue.

26 ans, un bel âge pour gagner

C'est souvent à peu près l'âge que l'on donne pour un joueur qui va connaître son sommet, 26 ans. Récemment, plusieurs Français réalisent de belles performances sur le circuit ATP et ils ont tous au moins cet âge. C'est le cas de Quentin Halys, en feu depuis quelques semaines, notamment depuis qu'il a atteint les huitièmes de finale à Miami. L'année dernière, d'autres joueurs ont aussi bien évolué sur le grand circuit, à l'image de Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech ou encore Constant Lestienne.

Alexandre Müller, nouveau venu

La saison sur terre vient tout juste de débuter et la France peut se satisfaire d'une grande nouvelle. En effet, en plus de Luca Van Assche qui a définitivement validé son billet pour le grand tableau de Roland-Garros, un autre joueur que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau a fait de même. Quart de finaliste à Doha en février, Alexandre Müller a prouvé que ce parcours n'était pas dû au hasard. En atteignant sa première finale sur le circuit ATP à Marrakech, le Français de 26 ans (encore un !) a fait un joli saut au classement, de la 126ème à la 96ème place mondiale. Conséquence directe : un billet pour le grand tableau du Grand Chelem parisien.

Une première semaine animée à Roland

Avec 11 Français dans le top 100 ce lundi, c'est autant de joueurs qui seront présents dans le grand tableau à Roland-Garros puisque le cut est dans les prochains jours. A ce nombre déjà conséquent, on peut y rajouter Gaël Monfils, Jérémy Chardy qui bénéficieront de leur classement protégé, ainsi que les invités et peut-être ceux qui se qualifieront. En d'autres termes, il y aura de l'ambiance sur les courts en début de tournoi pour les Français, des images souvent bien appréciées de tous... Et si la magie opérait en 2023, 40 ans après la victoire de Yannick Noah ?