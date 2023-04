La malédiction continue pour Djokovic avant Roland-Garros

Arnaud De Kanel

Cette semaine se dispute le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'un des rendez-vous incontournables de la saison sur terre battue avant Roland-Garros. Et à la surprise générale, Novak Djokovic s'est fait sortir dès les huitièmes de finale par Lorenzo Musetti. Cela fait désormais plusieurs années que ça dure pour le Serbe, à qui le tournoi monégasque ne réussit plus.

Novak Djokovic a raté sa rentrée sur terre battue. Le 28 mai prochain débutera Roland-Garros et le Serbe y sera attendu, certainement dans la peau d'un numéro un mondial mais surtout dans celle d'un chasseur de 23ème Grand Chelem. Bien souvent, le Masters 1000 de Monte-Carlo est un indicateur sérieux en vue du tournoi Porte d'Auteuil et encore une fois, Novak Djokovic s'est raté.

UNBELIEVABLE SCENES 🔥🔥Musetti with the biggest win of his career over Novak Djokovic in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/5vePJsVwOA — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2023

Djokovic sorti par Musetti !

Suite aux forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, Novak Djokovic avait un boulevard pour envoyer un signal fort à plus d'un mois et demi de Roland-Garros. Or, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour le Serbe. Après une victoire en seizième de finale face au Russe Ivan Gakhov, Nole s'est fait surprendre par la sensation Lorenzo Musetti (4-6, 7-5, 6-4). Rien de bien rassurant car Djokovic souffrirait en réalité d'une gène au coude. « Le feeling est terrible, honnêtement. Mais félicitations à lui. Il est resté fort dans les moments importants, et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance à lui (...) Vous espérez toujours passer une bonne journée au boulot, mais je sais que je ne joue pas bien et que lui joue très bien, alors je savais que ce serait un match compliqué. Je ne peux rien dire. Je suis ok. Ça va. Bravo à lui. Passons à autre chose (…) c'est juste que ce n'est pas un bon jour pour moi. Je ne suis pas vraiment d'humeur à parler », confiait le Serbe, visage fermé après cette élimination. Novak Djokovic enchaine les déconvenues à Monte-Carlo.

La malédiction de Djokovic à Monte-Carlo