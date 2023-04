Il révèle le secret de Djokovic, Nadal et Federer vont halluciner

Florian Barré

Pendant près de 20 ans, la rivalité entre Djokovic, Nadal et Federer a animé le circuit ATP. Les trois joueurs se sont partagés plus de 60 Grands Chelem et pour obtenir 22 d’entre eux, Novak Djokovic a eu recours à une technique assez spéciale lorsqu’il était sous l’égide de Boris Becker. Dans un documentaire retraçant sa vie, l’Allemand a expliqué sa méthode pour motiver le Serbe.

22, c’est le nombre de Grand Chelem qu’ont remportés Novak Djokovic et Rafael Nadal. Soit deux de plus qu’un certain Roger Federer, fraîchement retraité. Pendant deux décennies, le trio s’est livré une bataille sans merci pour dominer le circuit et faire tomber tous les records. En plus d’avoir obtenu 22 Majeurs, Djokovic possède désormais le record du nombre de semaines comme numéro 1 mondial sur le circuit, en ayant dépassé fin février les 378 semaines de Steffi Graf.

«Tu veux que ta mère pleure ?»

Pour réussir ces différents exploits et rester au sommet, Nole a dû expérimenter un tas de méthodes, dont une qu’a révélé son ancien entraîneur. Dans un documentaire retraçant sa vie sur Apple TV+ , Boris Becker a révélé sa manière radicale de motiver le Serbe : « Tu veux que ta mère pleure ou tu veux que sa mère pleure ? Tu es un fier père de famille. Tu ferais n’importe quoi pour protéger ta famille. C’est comme ça qu’il faut jouer. C’est l’attitude à adopter. Rafael veut faire la même chose, Roger veut faire la même chose et Andy veut faire la même chose. Ils veulent protéger leur famille. Maintenant, vas‑y et fais‐le », a lâché l’Allemand dans le documentaire « Boom ! Boom ! Le monde contre Boris Becker ».

Djokovic plus fort que Nadal et Federer ?