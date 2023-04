«Il y aurait eu des morts» : Le clan Nadal lâche une folle accusation contre Djokovic

Florian Barré

Novak Djokovic fait son retour à la compétition cette semaine lors du Masters 1000 de Monte-Carlo. Si le Serbe était absent depuis fin février, c’est à cause de mesures restrictives concernant le Covid. Celui qui a remporté 22 Grands Chelem aurait souhaité participer aux tournois d’Indian Wells et Miami mais sa non-vaccination lui a porté préjudice. Toni Nadal a d’ailleurs taclé le numéro un mondial sur son choix.

En mars, Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait aux États-Unis puisque du fait de sa non vaccination contre le Covid-19, le Serbe était interdit de territoire. Malgré une demande de dérogation spéciale aux autorités locales, le numéro un mondial a dû prendre son mal en patience et est revenu seulement cette semaine pour le tournoi de Monte-Carlo, où il a été éliminé au troisième tour par l’Italien Lorenzo Musetti.

Toni Nadal se lâche sur les choix de Djokovic

Le Serbe de 35 ans est certainement le sportif le plus célèbre à refuser de se faire vacciner contre le coronavirus. Pour cette raison, il avait déjà souffert de son choix en étant expulsé d'Australie peu avant l’édition 2022 du Majeur de Melbourne. Et il n’en a pas terminé avec les allégations à son sujet. Toni Nadal s’est montré particulièrement virulent en évoquant le sujet : « Si tout le monde avait fait la même chose que Djokovic concernant la vaccination, il y aurait eu dix fois plus de morts » a affirmé l’oncle de Rafael Nadal.

Djokovic assume sa prise de position