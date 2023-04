Nadal vainqueur à Roland-Garros ? Mouratoglou y croit de moins en moins !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Trahi par les blessures ces derniers temps, Rafael Nadal doit une nouvelle fois manquer le début de la saison sur terre battue, comme l'année dernière par exemple. Le Majorquin, sorti du top 10 pour la première fois depuis 2005, va jouer gros dans les prochaines semaines et malgré les conditions, il restera toujours un grand favori pour Roland-Garros. Mais pour certains, l'évidence est moindre pour l'édition 2023...

Rafael Nadal à Roland-Garros, c'est la recette d'une association qui marche quasiment tout le temps. Au cours de sa carrière, le Majorquin s'est forgé un palmarès de dingue dans son tournoi du Grand Chelem préféré. Souvent désireux de donner son avis sur n'importe quel sujet, Patrick Mouratoglou a jugé la situation du champion espagnol au tout début de la saison sur terre battue. Pour lui, la surprise est de plus en plus possible.

Même situation que l'année dernière

Avant d'exprimer quelques doutes, Patrick Mouratoglou rappelle que Rafael Nadal se connait par cœur et qu'il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait réaliser l'impensable. « Je ne dis pas qu’il ne va pas gagner cette année. Il peut encore gagner mais il vieillit, il est de plus en plus blessé et c’est de plus en plus difficile. Sa préparation n’est jamais aussi bonne que ce qu’il souhaite. C’était la même chose l’année dernière et il a quand même réussi à gagner » rappelle l'ancien entraîneur de Serena Williams.

Nadal annonce une terrible nouvelle, il est dépité https://t.co/ZggDQpUfoN pic.twitter.com/GtXrFhTJ24 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

37 ans, l'année de trop ?

Ce n'est pas pour rien qu'un seul joueur dans l'ère Open a réussi à gagner un tournoi du Grand Chelem après 37 ans (Ken Rosewall en 1972). Rafael Nadal fêtera les siens pendant Roland-Garros cette année et il aura forcément plus de difficultés à gagner encore une fois. « Il faut prendre en compte le fait que Rafa, maintenant et plus que jamais, peut devoir faire face à plusieurs matchs difficiles et fatigants à la suite » avertit Mouratoglou.

De nombreux joueurs capables de le battre