Très gourmand, Stefanos Tsitsipas raffole de terre !

De retour sur les lieux d'incroyables succès pour lui à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas retrouve la terre battue avec le sourire, lui qui n'était pas ravi de jouer sur le circuit ces derniers temps. Double tenant du titre sur le Rocher, le Grec arrive plutôt en confiance et il s'est récemment enflammé à propos de cette surface adorée par certains, détestée par d'autres.

Finaliste de l'Open d'Australie en début d'année, Stefanos Tsitsipas a ensuite marqué le pas après une légère blessure à l'épaule. Décevant aux Etats-Unis ces dernières semaines, c'est à Monte-Carlo que sa saison redémarre. Frustré parfois à tort contre l'ATP, il a déclaré sa flamme à la terre battue récemment, dans des propos rapportés par L'Equipe .

Retour heureux sur terre

S'il y avait encore un doute, il n'existe plus. Stefanos Tsitsipas est heureux sur terre battue et il le montre : « Quand c'est hyper rapide, vous ne construisez rien. Sur terre, allez-y, trouvez une jolie tactique, de bons angles. La terre c'est comme une toile d'artiste, vous pouvez peindre dessus, c'est toute sa beauté. La forme la plus pure de tennis se joue sur terre. » Voilà une magnifique déclaration qui tombe à pic au moment de ses débuts à Monte-Carlo, le tournoi où il a connu le plus de succès dans sa carrière pour le moment.

« Disputer la moitié de la saison sur terre »

Pour continuer dans ses propos, Stefanos Tsitsipas va même plus loin. Parfois réputé pour ses déclarations loufoques, le Grec n'hésite pas : il veut plus de terre battue. « Il y a trop de tournois sur surface dur, physiquement c'est usant et je pense qu'on devrait se recentrer sur les surfaces naturelles. Après des matchs sur terre battue, je n'ai pas besoin de physio, contrairement à des matchs sur dur. Je propose de disputer la moitié de la saison sur des tournois en terre battue » déclare-t-il. Voilà une idée que ne devrait pas partager grand monde sur le circuit, à commencer par Daniil Medvedev.

Des attentes forcément élevées