Balles, règlement... Stefanos Tsitsipas vide son sac !

Auteur d'un début de saison plutôt satisfaisant puisqu'il a atteint la finale de l'Open d'Australie, Stefanos Tsitsipas a légèrement ralenti la cadence ces dernières semaines. Le Grec, agacé par une blessure à l'épaule depuis quelque temps, avait des choses sur le cœur. Juste avant son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, il s'est donc confié.

Toujours bien installé à la troisième place du classement ATP, Stefanos Tsitsipas a connu un coup d'arrêt lors de son élimination dès son entrée en lice à Indian Wells il y a deux semaines face au modeste Jordan Thompson, 87ème mondial. Le Grec, jamais vraiment au rendez-vous, n'avait pas vraiment envie d'être là. Et il a peut-être apporté une explication aux nombreuses plaintes des joueurs par rapport aux conditions de jeu en Californie.

Le changement de balles pointé du doigt

Parfois changées chaque semaine, les balles sont rarement les mêmes d'un tournoi à l'autre et certaines marques sont moins appréciées des joueurs. C'est en tout cas ce que rapporte Stefanos Tsitsipas en conférence de presse. « Je pense que le plus gros problème sur le circuit cette année, c'est le changement constant de balles. Nous en parlons entre joueurs. Les balles doivent rester les mêmes dans la plupart des tournois, et surtout sur dur. Ça nous avantage tous et nous protège des blessures » explique-t-il.

Une blessure encore présente ?

S'il semble plutôt rétabli de sa blessure à l'épaule, qui l'avait contraint à déclarer forfait pour l'ATP 500 d'Acapulco il y a un mois, Stefanos Tsitsipas est catégorique : « En début d'année, d'autres joueurs ont constaté que les balles sollicitaient beaucoup les épaules, les poignets et le bras en général. Je pense que c'est de là que vient ma blessure. » Pour lui, il n'y a pas trop de doutes et il a tenu à le faire savoir.

