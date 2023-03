En pleine forme, Benoît Paire se lance un défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très célèbre sur le circuit ATP pour ses facéties sur et en dehors du court, Benoît Paire est aussi terriblement doué raquette en main. Le Français, redescendu très loin au classement après des mois de galère à lutter contre ses difficultés mentales, retrouve un second souffle dernièrement. A 33 ans, il lui reste encore du temps pour retrouver son meilleur classement, la 18e place mondiale.

Reboosté à la suite de sa victoire en Challenger à Puerto Vallarta au Mexique, sa première sur ce circuit depuis 2015, Benoît Paire ne s'arrête plus. Le Français a tapé dans l'oeil des organisateurs du tournoi de Miami, qui ne se sont pas trompés. En effet, le Français a reçu une invitation pour disputer les qualifications du Masters 1000, là où il avait battu Novak Djokovic il y a cinq ans, et il est rentré dans le grand tableau avec brio. Le voilà peut-être de retour aux affaires...

Un mental retrouvé ?

Après avoir très mal digéré la pandémie, Benoît Paire a souvent évoqué ses problèmes de dépression, le faisant totalement dégringoler au classement. L'Avignonnais avait quitté le top 100 l'an dernier pour la première fois depuis 2015 et ses déclarations ne laissaient présager rien de bon pour la suite de sa carrière. « Ces dernières années, ça a été très dur dans ma tête, mon corps faisait un rejet du tennis. Je n'étais pas moi sur le court, un Benoît Paire un peu fantomatique. Le fait de regagner des matches, la tête va de nouveau mieux. Le tennis n'était pas parti » a-t-il déclaré à L'Equipe .

Tu manques mon GILLOU!!! 🙌🏼🙌🏼 Je fais tout pour arriver en forme pour LE tournoi 💪🏻💪🏻✔️ #ROLAND #ALLEZ https://t.co/XY0KtOEC3K — paire benoit (@benoitpaire) March 22, 2023

Retour au sommet dans le viseur

En dehors du top 200 il y a encore quelques semaines, Benoît Paire pointe actuellement à la 170ème place mondiale. Le Français regagne des matches et commence à retrouver de la confiance et ne cache pas son objectif : « J'étais 18ème mondial donc il reste encore beaucoup d'étapes à franchir pour pouvoir dire que je suis revenu. Ce qu'il faut maintenant, c'est enchaîner, arriver à gagner le plus de matches possibles pour me retrouver le plus rapidement possible dans les 100. »

Objectif Roland-Garros