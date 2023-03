Et si Benoît Paire faisait son retour sur le grand circuit ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Personnage sulfureux dans le monde du tennis, Benoît Paire a légèrement disparu des radars ces derniers temps, lui qui a enchaîné les défaites semaine après semaine. Le Français de 33 ans a dégringolé au classement mais n'abandonne pas, en témoigne son titre au Challenger de Puerto Vallarta la semaine dernière. Et si c'était le début d'un renouveau pour lui ?

En grande difficulté depuis le retour du circuit post-Covid, Benoît Paire n'a jamais pu retrouver ses marques de 2019, lorsqu'il avait réalisé une belle saison. Le Français a longtemps fait part de sa détresse mentale pour arriver à bien jouer au tennis et il a fini par dégringoler petit à petit, quittant largement le top 100 pour la première fois depuis 2015. A 33 ans, il semblait plutôt très proche de la retraite mais il a encore de quoi faire parler son talent...

Premier titre depuis une éternité

Redescendu sur le circuit Challenger depuis un moment déjà, Benoît Paire a retrouvé le chemin de la victoire. Le Français, 209ème mondial, a remporté un titre à Puerto Vallarta au Mexique, son premier depuis 2015 sur le circuit secondaire. Sur le circuit ATP, son dernier titre date de 2019 à Lyon, une époque tellement lointaine pour lui. Pour fêter son titre, il a tout de même changé ses habitudes : une simple pizza dans sa chambre !

«J'ai bien changé» : L’improbable sortie de Benoît Paire https://t.co/57vEF8sMza pic.twitter.com/2Khq5nAqdO — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Un mental en berne

S'il y a un joueur qui n'a pas du tout digéré cette période pandémie, c'est sûrement Benoît Paire. Depuis des années, l'Avignonnais ne cesse de se plaindre sur et en dehors du court et il a évoqué à plusieurs reprises son état mental. « Je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis, c'est compliqué, donc c'est un cercle vicieux » confiait-il par exemple à l'été 2022.

Retour à venir ?

Avec cette victoire en Challenger, Benoît Paire va faire un petit bond et se retrouver aux alentours de la 170ème place. Le Français a tout de même tapé dans l'oeil des dirigeants du tournoi de Miami qui débute très prochainement puisqu'il a reçu une invitation pour y disputer les qualifications. L'année dernière, au beau milieu de sa série de défaites, il s'était incliné d'entrée face au Suisse Henri Laaksonen. Peut-être qu'on le reverra prochainement dans d'autres tournois ATP sur terre battue...