«Je m’en fous que Nadal soit là», il se lâche totalement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Roland-Garros aura lieu dans deux petits mois et Rafael Nadal ne sera pas présent sur le Masters 1000 de Monte-Carlo pour parfaire sa préparation. Trop juste physiquement, l’Espagnol ne manquera pas spécialement à Daniil Medvedev qui ne porte pas d’intérêt à la présence ou non de Nadal.

Alors que Roland-Garros approche gentiment, le Masters 1000 de Monte-Carlo va permettre à tout le monde de retrouver des sensations sur terre battue. Mais pas à Rafael Nadal. Si l’Espagnol espère forcément être présent à Paris pour défendre son titre, il ne jouera pas le tournoi monégasque, encore trop juste physiquement. Une absence qui arrange forcément les autres favoris.

Pas de Nadal, pas de problème

En revanche, certains préfèrent ne pas se focaliser sur ce fait d’arme. C’est le cas de Daniil Medvedev. Même s’il n’est pas le grand favori pour ce Masters 1000, le Russe fait partie des outsiders… et il se moque de l’absence de Rafael Nadal comme il l’a expliqué très clairement.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

«Pour des mecs comme Djokovic et Tsitsipas, peut‐être que oui»