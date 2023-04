Roland-Garros : Il tire la sonnette d’alarme pour Nadal

La rédaction

Absent des terrains depuis de longs mois, Rafael Nadal espère toujours remporter un 15ème titre à Roland-Garros en juin. L’Espagnol deviendrait ainsi le joueur le plus titré en Grand Chelem. Mais sa blessure au pied ne semble toujours pas réglée et inquiète les observateurs parmi lesquels figure l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick.

Désormais âgé de 36 ans Rafael Nadal ne voit pas le bout du tunnel. Le taureau de Manacor n’a plus disputé la moindre rencontre depuis janvier et son abandon lors du 2ème tour de l’Open d’Australie. La faute à plusieurs blessures qui le poursuivent depuis tant d’années déjà. L’Espagnol, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, a toujours un gros problème au pied gauche. Mais ce n’est pas tout, car à Melbourne, Rafael Nadal avait subit une lésion à la jambe gauche. Et c’est véritablement cette blessure contractée le 18 janvier dernier qui semble le priver des courts ces derniers temps. D’ailleurs, ce dernier a d’ores et déjà renoncé à participer à l’ATP 500 de Barcelone qui débute ce samedi.

Les blessures de Nadal « se cumulent » constate Andy Roddick

Ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick s’est exprimé à propos de l’absence inquiétante de Rafael Nadal sur Tennis Channel : « Écoutez, est‐ce que l’un d’entre nous pensait qu’il allait gagner deux tournois du Grand Chelem l’année dernière, qu’il serait en bonne santé et qu’il jouerait un grand nombre de matchs au cours des sept premiers mois de l’année ? Probablement pas. Désormais, l’espace entre ses blessures est de plus en plus réduit. On a l’impression qu’elles se cumulent maintenant. Auparavant, il prenait trois ou quatre mois d’arrêt, puis revenait en pleine forme » .

La situation de Rafa Nadal « est très inquiétante »