Tennis : Malédiction pour Djokovic, il calme tout le monde

Pierrick Levallet

À la surprise générale, Novak Djokovic a vu son tournoi de Monte-Carlo s'arrêter plus tôt que prévu. Le Serbe a été éliminé dès les huitièmes de finale par Lorenzo Musetti ce jeudi. Néanmoins, Andrey Rublev avoue ne pas avoir été étonné par cet échec à Monaco, même s'il refuse d'enterrer le joueur de 35 ans.

Cherchant à préparer au mieux la saison sur terre battue, Novak Djokovic espérait mieux lors du tournoi de Monte-Carlo. Cependant, la compétition monégasque ne réussit plus au Serbe depuis plusieurs années maintenant, et 2023 n’a pas fait exception. Nole a été éliminé, à la surprise générale, par Lorenzo Musetti dès les huitièmes de finale. Le joueur de 35 ans vit une véritable malédiction à Monaco. Mais Andrey Rublev n’a pas vraiment été surpris par cet échec.

«Je n’ai pas été surpris»

« J’ai vu le match. Pas en entier, mais le troisième set. Je ne peux que dire bravo à Musetti, car pour battre Novak, il faut un haut niveau de jeu. J’ai des sentiments partagés. En même temps je n’ai pas été surpris, parce que ça arrive parfois à Novak. Pareil, quand j’ai joué contre lui l’année dernière en finale en Serbie, j’ai gagné avec un 6-0 au troisième, ce qui normalement est impossible. Ça arrive parfois » a d’abord expliqué le joueur de 25 ans dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Quand il joue en Grand Chelem, c’est différent»