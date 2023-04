Tennis : Un phénomène l’annonce, Djokovic prépare la relève

Pierrick Levallet

D'ici quelques années, Rafael Nadal et Novak Djokovic rejoindront Roger Federer en quittant le circuit ATP. L'Espagnol et le Serbe pourraient ainsi être remplacés par la nouvelle génération, composée notamment de Carlos Alcaraz et d'Holger Rune. D'ailleurs, le Danois a révélé que Novak Djokovic n'était pas réticent à l'idée de l'aider à progresser.

Plus le temps passe, plus Rafael Nadal et Novak Djokovic se rapprochent de la fin de leur carrière. Roger Federer a déjà pris sa retraite, et, c'est inéluctable, l’Espagnol et le Serbe vont le suivre d’ici quelques années. En attendant, la nouvelle génération commence à pointer le bout de son nez. En plus de Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipas et Alexander Zverev, Carlos Alcaraz est promis à de grandes choses.

Avec Alcaraz, Rune est promis à un grand avenir

Mais l’Espagnol n’est pas le seul. Avec l’ancien numéro un mondial Holger Rune pourrait réaliser une belle carrière. Le Danois, qui disputera la finale du tournoi de Monte-Carlo ce dimanche, s’est déjà montré impressionnant par le passé. Le joueur de 19 ans avait notamment battu Novak Djokovic lors du Masters de Paris-Bercy en novembre dernier. D’ailleurs, Holger Rune affirme que le Serbe a eu une grande influence dans son évolution.

«Il est une grande source d’inspiration»