Catastrophe pour Federer, Nadal suit le même chemin

Amadou Diawara

Lâché par son corps, Roger Federer a enchainé les gros pépins physiques avant de devoir prendre sa retraite à 41 ans, et ce, alors qu'il était loin d'être à 100% sur le plan physique. Alors que Rafael Nadal souffre de blessures à répétition ces derniers mois, Feliciano Lopez craint qu'il n'ait le même destin tragique que le Suisse.

Alors qu'il a dominé la planète tennis aux côtés de Rafael Nadal (36 ans) et de Novak Djokovic (35 ans) pendant de longues années, Roger Federer a dû sortir la tête basse. Peu épargné par les pépins physiques, le maitre à jouer suisse a été contraint de faire des choix difficiles pour étaler le plus possible sa carrière, et notamment faire l'impasse sur Roland-Garros certaines années. Et le 23 septembre, Roger Federer a tiré sa révérence à 41 ans, poussé par son corps à tout arrêter.

Roger Federer a fini sa carrière sur une jambe

Incapable de régler ses problèmes de blessures, Roger Federer a joué son dernier match à la Laver Cup aux côté de Rafael Nadal. En effet, les deux membres du Big 3 se sont inclinés en double face à la paire Sock-Tiafoe, alors que le Suisse jouait presque sur une jambe. Lors d'un entretien accordé à ESPN , Feliciano Lopez s'est livré sur les pépins physiques actuelles de Rafael Nadal, redoutant qu'il vive la même fin de carrière que Roger Federer.

Une fin à la Roger Federer pour Rafael Nadal ?