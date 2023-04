Tennis : Federer déclare sa flamme a une superstar du PSG

La rédaction

Retraité des courts de tennis depuis septembre 2022, Roger Federer fait partie des plus grands athlètes de l'histoire du sport. Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, le Suisse profite de sa retraite pour rendre hommage à Lionel Messi. Dans un article publié dans la célèbre revue TIMES, Federer rend un hommage appuyée à La Pulga.

Dans un magnifique article écrit par Roger Federer, le Suisse introduit son propos en rappelant que Lionel Messi n'est plus à présenter : « Il n'est pas nécessaire de rappeler ici les records de buts et de victoires de Lionel Messi. Ce qui me frappe chez Messi, 35 ans, c'est la constance de sa grandeur depuis tant d'années. C'est si difficile à atteindre et à maintenir. Il dribble comme un magicien et ses passes angulaires sont des œuvres d'art. Son sens de l'observation et de l'anticipation dépasse presque l'entendement. »

« La victoire de l'Argentine en Coupe du monde a été magnifique »

Dans la suite de cet hommage écrit dans le magazine TIMES , Roger Federer fait le parallèle entre sa carrière de tennismen et celle de Messi : « Ma carrière vient de s'achever. Je me rends compte maintenant du poids que nous, les athlètes, portons. Mais dans notre vie quotidienne, nous ne nous en rendons même pas compte. Pour un joueur de football comme Messi, ce poids est probablement plus massif, car il représente à la fois un club de renommée mondiale et un pays très passionné. La victoire de l'Argentine en Coupe du monde a été magnifique. Les millions de supporters qui sont descendus dans les rues de Buenos Aires pour fêter l'événement ont constitué un moment sportif extraordinaire, dont le monde entier a été témoin. Même ceux qui ne suivent pas le football ont dû se rendre compte de l'impact réel du jeu le plus populaire au monde. »

Il révèle le secret de Djokovic, Nadal et Federer vont halluciner https://t.co/Hi1HJA877J pic.twitter.com/JvuE9xOjhU — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Aujourd'hui, Messi peut inspirer les générations futures »