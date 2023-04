L'anomalie Monte-Carlo se poursuit pour Djokovic, Musetti est enchanté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Enorme surprise à Monte-Carlo ! Engagé dans le tableau du tournoi monégasque, Novak Djokovic n'est pas allé plus loin que les huitièmes de finale. Jeudi, il a été surpris par un excellent Lorenzo Musetti et il évoluait loin de son meilleur niveau. Le problème, c'est que ces dernières années il a pris cette fâcheuse habitude de perdre tôt à Monte-Carlo, un tournoi qui ne lui réussit pas très bien...

Eliminé en huitièmes de finale en 2021 puis dès son entrée en lice l'année dernière, Novak Djokovic n'a pas fait beaucoup mieux en 2023. Le Serbe a confirmé les difficultés rencontrées lors de son premier match et est tombé après un combat de près de trois heures. A plus d'un mois de Roland-Garros, l'heure n'est pas encore à l'inquiétude même si cette entrée en matière sur terre battue peut sembler surprenante. Prochaine étape pour lui si tout va bien : Banja Luka, Madrid et Rome.

Malédiction monégasque ?

Alors qu'il a la chance de pouvoir évoluer à domicile ici, Novak Djokovic ne rassure pas vraiment ses fans ces dernières années. De plus, il est apparu avec une grande protection au coude droit, la même qu'il arborait la veille à l'entraînement, peut-être l'une des explications de cette déroute. Incapable de s'appuyer sur son service quasiment, il a même été breaké 8 fois au total. Dans sa carrière, dans un match en 3 sets gagnants, il n'a été breaké plus de fois qu'en 2022 lors de sa défaite au deuxième tour de... Monte-Carlo. Plus titré depuis 2015 sur le Rocher, il n'a même plus jamais atteint les demi-finales : une véritable malédiction !

Une défaite tout de même surprenante

Au vu du passif entre les deux joueurs, on pouvait tout de même penser que Novak Djokovic allait pouvoir s'imposer. Surtout lorsqu'il a mené 6/4 4/2. Lors de leur première rencontre, à Roland-Garros en 2021, Lorenzo Musetti avait réussi à surprendre le Serbe en remportant les deux premiers sets. La suite : il a fini par s'écrouler complètement, préférant abandonner la partie. Cette année-là, Djokovic remportait bien sûr le tournoi. L'Italien de 21 ans est un jeune talent qui avait besoin d'une victoire référence, la voilà ! D'ailleurs, le numéro 1 mondial n'a pas traîné pour faire rapidement sa conférence de presse, témoignant d'une déception à peine dissimulée.

