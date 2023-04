Un nouveau Big 3 ? Djokovic valide !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent pour la première fois en compétition à Monte-Carlo depuis le tournoi de Dubaï fin février, Novak Djokovic a connu une entrée en matière mitigée face au modeste qualifié russe Ivan Gakhov, 198e mondial. Le Serbe s'est tout de même imposé et il a assuré qu'il a suivi ce qu'il s'est passé pendant son absence. Avant le début du tournoi, il s'est par exemple exprimé sur l'émergence des nouveaux champions, ceux qui le remplaceront forcément à un moment donné.

Longtemps imprécis et parfois impuissant face à celui qui joue le meilleur tennis de sa vie cette semaine, Novak Djokovic sera bien difficile à battre cette année sur le Rocher. Le Serbe, de retour pour le premier tournoi de la saison sur terre battue, a eu le temps de se préparer longuement et d'observer ses adversaires. Récemment, on parle beaucoup d'un nouveau Big 3 composé de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune et le numéro 1 mondial a été invité à s'exprimer sur la question.

Une rivalité naissante qui plaît

Comme partout ailleurs, la rivalité entre Alcaraz et Sinner a été très remarquée chez les joueurs. Novak Djokovic pourrait d'ailleurs retrouver l'Italien dès les quarts de finale à Monte-Carlo si les deux joueurs continuent jusque-là, ce qui donnerait quelques indications. « C’est une chance pour le tennis d’avoir un jeune champion comme Alcaraz. Et c’est aussi rafraîchissant d’avoir une nouvelle grande rivalité qui passionne les gens, celle qui l’oppose à Jannik Sinner. Nous avons assisté à des matchs passionnants entre eux, et encore récemment à Indian Wells et à Miami » a-t-il notamment souligné.

Alcaraz-Djokovic : Le match que tout le monde attend sur terre ! https://t.co/TRl8uOXpNL pic.twitter.com/ZygZApkjhw — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« Le prochain Big 3 »

Il y a quelques semaines, c'est Holger Rune qui avait osé s'aventurer dans ce terrain en se voyant former un nouveau Big 3 avec ses jeunes rivaux. Novak Djokovic a largement validé le projet : « Je suis sûr que ces deux gars, ainsi que Holger Rune, seront les leaders de demain. Ils pourraient former le prochain Big 3. » Alors, est-ce une déclaration pour mettre la pression sur ses jeunes rivaux ? Une chose est sûre, ces trois jeunes joueurs semblent les plus disposés à dominer le tennis dans les prochaines années.

Des duels passionnants à venir ?

Novak Djokovic a affronté Alcaraz, Sinner et Rune au moins une fois pour le moment. Ces trois-là pourraient causer quelques problèmes au Serbe dans les prochaines semaines s'ils poursuivent leur belle progression. Le duel avec l'Espagnol, encore blessé, est plus que jamais attendu alors que le Danois reste sur une superbe victoire face au Serbe pour s'adjuger le Masters 1000 de Paris-Bercy. L'Italien, lui, a perdu ses deux duels face au Serbe, malgré une incroyable bataille l'an dernier à Wimbledon.