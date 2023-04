Medvedev, Zverev, Rune... Ces champions qui mettent le feu au poudre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison sur terre battue vient à peine de commencer et le Masters 1000 de Monte-Carlo a déjà livré son lot de tensions. A l'heure où un débat sur le trash talking dans le monde du tennis s'installe, certains joueurs ont déjà pris les devants depuis un moment d'ailleurs. Le meilleur dans ce domaine, c'est peut-être Daniil Medvedev.

Comme souvent, la semaine à Monte-Carlo a été marquée par les humeurs de certains, comme un signe que le retour sur terre battue ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de joueurs ont semblé se plaindre sur le court des conditions de jeu, du rebond, de presque tout. Et certains se sont même livrés à un petit jeu avec le public ou l'adversaire...

Zverev s'en prend à Medvedev

Opposé à Daniil Medvedev en huitièmes de finale à Monte-Carlo, Alexander Zverev avait le match en main pour dominer le Russe sur une surface qu'il apprécie beaucoup moins. Déjà battu par ce même adversaire à Indian Wells il y a un mois, l'Allemand a même attaqué l'ancien numéro 1 mondial après le match, estimant que celui-ci a dépassé les limites. « C'est l'un des joueurs les moins fair-play du monde. Il a fait une pause toilette alors que ça ne devait pas être possible » a-t-il confié. Pourtant, cette "pause toilette" en question a été faite dans les règles de l'art puisque Medvedev n'a pas débordé et en plus, l'Allemand a repris l'avantage derrière en servant pour le match.

Medvedev farceur

Après ces déclarations, Daniil Medvedev n'a pas mis longtemps avant de réagir. Le Russe, fatigué par les efforts consentis la veille, n'a rien pu faire face à Holger Rune en quarts de finale et il a imité la poignée de main de l'Allemand en se moquant. « Tu as trop bien joué ! Tu n'as pas été fair-play » a-t-il lâché. Avant d'en remettre une couche en conférence de presse : « Sascha, ce n'est pas ce gars-là à mes yeux. Ce n'est pas Casper, Diego ou Andrey. Quand il dit que quelqu'un n'est pas fair-play, tu as envie de dire 'OK mec, parfait. Mais regarde-toi dans un miroir !' »

Rune, le nouveau bad boy ?

En plus d'avoir atteint sa deuxième finale en Masters 1000 à seulement 19 ans (il aura 20 ans dans quelques jours), Holger Rune a montré un fort tempérament à Monte-Carlo cette semaine. En demi-finale notamment, lorsqu'il a affronté Jannik Sinner. Le public, présent en nombre pour l'Italien, a parfois sifflé le jeune Danois qui a vite répliqué en faisant signe de se taire avant d'envoyer des coups gagnants dans les points qui ont suivi, tout en allant narguer les tribunes. Dans les années à venir, il pourrait devenir le bad boy du circuit. D'ailleurs, l'Italien n'a pas osé commenter l'attitude de son rival danois...