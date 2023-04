Tennis : Imbattable, Iga Swiatek dévoile ses secrets

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur terre battue, une surface qu'elle apprécie encore plus, Iga Swiatek a gagné le tournoi de Stuttgart sans trop de difficultés. La numéro 1 mondiale veut reprendre sa domination sur le circuit car le danger pour sa place sur le trône pourrait se rapprocher. Elle a d'ailleurs souvent parlé de l'importance du mental dans le tennis, un paramètre crucial pour rester au niveau.

Avec un 13ème titre acquis à Stuttgart dimanche à seulement 21 ans, Iga Swiatek démarre sa saison sur terre de la meilleure des manières. L'année dernière, elle avait remporté ce même tournoi, Rome puis Roland-Garros pour finir invaincue sur cette période. La Polonaise a tout de même été mise en difficulté par moments pendant la semaine mais elle a évoqué un moyen bien particulier de rester concentrée sur ses objectifs.

L'aspect mental privilégié

Depuis le début de sa carrière sur le grand circuit, Iga Swiatek a engagé une psychologue du sport qui voyage tout le temps à ses côtés. C'est une façon de faire un peu unique dans le monde du tennis puisque peu de joueurs et joueuses font appel à un préparateur mental aussi souvent au cours de la saison. Depuis, la Polonaise crédite assez souvent Daria Abramowicz, sa psychologue, dans ses discours de victoire par exemple.

La lecture, une alliée de taille

A l'occasion de sa victoire dimanche, Iga Swiatek a laissé un petit mot pour la Journée mondiale du livre. « J'ai probablement découvert mon amour pour la lecture lorsque j'avais 17 ans. Cela m'a simplement fait me sentir moins seule dans le monde. C'était amusant de combiner le fait de passer du bon temps et de rencontrer des personnes que vous lisez. C'est plus comme si vous sentiez qu'elles étaient vos amies. Je voyage beaucoup donc j'essaie de tuer le temps avant les matchs avec les livres. Je suis consciente que peu de gens ont autant de chance que moi. Mon objectif est de m'amuser en lisant » a-t-elle confié.

