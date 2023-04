Tennis - Madrid : Les enseignements du tirage au sort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième étape dans ces Masters 1000 sur terre battue, le tournoi de Madrid débute mercredi pour les hommes. Dimanche, le tirage au sort a livré tous ses secrets et l'immense favori se nomme logiquement Carlos Alcaraz. Vainqueur l'an dernier, le jeune Espagnol tentera de faire la même chose pour peut-être finir par récupérer la place de numéro 1 mondial.

Cette année, le tournoi de Madrid change de formule et le grand tableau accueille 96 joueurs comme Indian Wells et Miami. Les 32 têtes de série sont donc exemptées de premier tour et c'est évidemment le cas pour Carlos Alcaraz. Dans un gros tournoi sur terre battue, ce changement a une importance parce qu'avec un jour de repos entre chaque match, il sera peut-être plus facile d'enchaîner les gros bras de fer.

Forfaits en pagaille

Une fois n'est pas coutume, de nombreux forfaits viendront gâcher la fête à Madrid. Comme à Monte-Carlo, certains des meilleurs joueurs du monde manqueront à l'appel. Novak Djokovic et Jannik Sinner sont les deux principaux noms de cette liste en plus de Rafael Nadal et d'autres candidats seront également absents comme Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, finaliste en 2021, ou encore Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech pour le contingent français.

Alcaraz largement au-dessus ?

Tête de série numéro 1 de ce tournoi, Carlos Alcaraz est le grand favori de l'épreuve surtout après ces forfaits. Sur sa route, il pourrait croiser Alexander Zverev en huitièmes de finale, qu'il avait atomisé en finale l'année dernière, avant d'un potentiel duel face à Andrey Rublev, titré à Monte-Carlo. Tout le monde attendra une demi-finale face à Holger Rune avant la finale où Stefanos Tsitsipas sera favori de la partie du bas.

Des surprises à venir ?

Si Madrid est un tournoi sur terre battue, l'altitude rend les conditions de jeu un peu différentes par rapport à d'habitude. Récemment, on a vu plusieurs gros serveurs se hisser très loin dans le tournoi et cela peut être une occasion de le faire. Stefanos Tsitsipas sera sûrement chahuté pour faire respecter son statut de favori en bas, d'autant plus qu'un duel face à Dominic Thiem pour son entrée en lice pointe le bout de son nez. Ensuite, il faudra sûrement passer les étapes Baez, Paul, ou encore Auger-Aliassime.