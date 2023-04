Nadal pas dans les 16 à Roland-Garros ? Pourquoi c'est si important

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C’est le sujet chaud du moment : à un mois de Roland-Garros, la situation autour de Rafael Nadal ne cesse de préoccuper. Le Majorquin, encore plus touché que d’habitude par les blessures depuis un an, peine à garder une condition physique satisfaisante. Blesse depuis son élimination précoce à l’Open d’Australie, il comptait faire son retour à la compétition sur terre battue mais récemment, les forfaits s’enchaînent…

Alors qu’il vient de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal connaîtra une situation inédite dans sa carrière. Jamais il n’a débuté Roland Garros en ayant si peu joué avant, à part en 2020 lorsque le circuit avait été largement perturbé par la pandémie. Encore faut-il que sa blessure soit guérie à temps. Surtout, la conséquence de ces absences à répétition est l’inévitable descente au classement. Pendant la tournée américaine, il a quitté le top 10 pour la première fois de sa carrière et il continue de chuter…

14e cette semaine, sur un fil

Au fur et à mesure des semaines, le classement de Rafael Nadal chute. Désormais classé à la 14eme place mondiale, il pourrait finir par descendre encore plus bas. Heureusement pour lui, il ne perdra pas énormément de points à Madrid et à Rome puisqu’il n’avait pas réalisé de grandes performances l’an dernier. Même s'il a souvent affirmé que le classement n'était plus un grand objectif pour lui, celui-ci aura forcément une grande importance au moment du tirage au sort...

L'importance d'être dans les 16

Pour les tournois du Grand Chelem, il faut faire partie des huit premières têtes de série pour être protégé au maximum. Rafael Nadal n'en fera évidemment pas partie cette année à Roland-Garros mais il pourrait encore perdre du temps. Avec ses 2715 points actuels, il descendre jusqu'à 2445 avant Paris s'il ne joue pas Rome. Il est donc pisté par d'autres prétendants directs. Pour rappel, en Grand Chelem, les têtes de série 9 à 16 peuvent affronter les numéros 17 à 24 au troisième tour avant un huitième face à un joueur qui fait partie des huit meilleurs.

Pas le droit à l'erreur à Roland ?

Avec ces forfaits à répétition, Rafael Nadal prend tout le temps nécessaire à sa préparation pour le grand événement. Le Majorquin a beau se connaître par cœur, la situation reste très préoccupante... Imaginons qu'il ne réussisse pas à défendre son titre, il plongerait considérablement au classement et là les interrogations autour de sa retraite seront encore plus nombreuses. Mais seul lui a la réponse et surtout la capacité de nous offrir un miracle. Réponse dans un peu plus d'un mois.